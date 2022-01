Biarritz. Aldigé : ''Ce qui est bien avec la ville de Biarritz c'est qu'elle nous ''b....'' jamais par surprise''

À l'occasion d'une conférence de presse ce mardi, la ville de Biarritz a dévoilé un projet de centre de formation et de performance prévu à 3km d'Aguilera...

Décidément, le feuilleton entre le BO et la mairie de Biarritz est loin d'être fini ! En effet, la maire basque, Maider Arosteguy, a annoncé ce mardi la création d'un nouveau centre de formation et de performance prévu pour 2024. Une bonne chose me direz-vous, donc pourquoi cette polémique ? Et bien, parce que ce dernier sera placé dans le quartier du Polo, à environ 3 km du stade d'Aguilera. Un lieu qui ne plaît pas du tout au président du BO, Jean-Baptiste Aldigé, qui s'est empressé de manifester sa colère sur Twitter.

Ce qui est bien avec @Ville2Biarritz c’est qu elle nous “b….” jamais par surprise…on sait toujours comment et quand ça va arriver..ce qui est dommage c’est que ça arrive toujours @BOPBweb — Jean-Baptiste Aldigé (@jbaldige) January 25, 2022

De plus, toutes ces infrastructures mises en place ne seront pas uniquement réservées au Biarritz Olympique, mais également à d'autres clubs et disciplines. Un projet qui coûtera 8 millions d'euros, et qui s'ajoutera à celui de rénovation des tribunes d'Aguilera, qui lui en coûte 7. La maire de Biarritz s'est par ailleurs exprimée sur ce sujet en conférence de presse : "L'accord était sur la création d'un centre de formation et sur la rénovation de tribunes. Personne n'a jamais affirmé que le centre de formation devait être à Aguilera. Aujourd'hui, il y a une vision plus ambitieuse. Au vu de la rareté de l'argent public, ce centre répond à nos engagements vis-à-vis du rugby pro tout en étant utilisable par d'autres sports". Une décision qui risque de faire réagir la direction du BO dans les prochains jours...

