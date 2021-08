TOP 14. Grand bazar au BO, ça chauffe entre l'association et Aldigé

Sébastien Beauville, président de l'association du Biarritz Olympique dénonce une tentative de putsch dans le but de le faire démissionner. Et charge Jean-Baptiste Aldigé.

Mais quand cet interminable feuilleton s'arrêtera-t-il au Biarritz Olympique ? Ce dimanche, Sébastien Beauville, président de l'association du Biarritz Olympique dénonçait dans les colonnes de France Bleu, une tentative de putsch dans le but de le faire démissionner. Tout ceci, mené officieusement par Jean-Baptiste Aldigé selon lui. Pour comprendre cela, il faut remonter à quelques mois en arrière. En février dernier, Jean-Baptiste Aldigé président de la SASP, la section pro du BO, demande l'acquisition du numéro d'affiliation du Biarritz Olympique à la section amateur qui la détient. Sans cela, le Biarritz Olympique ne pourra se délocaliser à Lille, comme le souhaitait Aldigé et la famille Gave. Mais ces derniers vont s'opposer au refus de Sébastien Beauville et l'association, provoquant dès lors des conflits en interne. À partir de là, la SASP n'alimenterait plus les caisses de l'association. C'est en tout cas ce que déclare Sébastien Beauville, rappelant que la SASP est pourtant contrainte de payer le coût du fonctionnement du centre de formation gérée par l'association (entre 450 000 et 500 000 euros/an) suite à une convention signée entre les deux sections, ainsi que 5% des recettes de partenariat (100 000 euros/an).

Pro D2. Délocaliser l'équipe première du BO à Lille en 2022 ? Plus qu'une option

Voilà donc un immense capharnaüm dans lequel est agglutiné le BO. Pire encore, dans une lettre envoyée aux parents, dirigeants, éducateurs et licenciés de la section amateur, Sébastien Beauville dénonce une fronde en interne menée par un individu sous influence : ''Une fronde à l'intérieur de l'association s'est organisée par un individu sous influence sous la forme d'une pétition cachée, sans plan ni projet pour créer un ''putsch'' afin de nous faire démissionner avec comme argument la distance qu'il y a aujourd'hui entre l'association et le secteur pro''. Avant d'accuser Jean-Baptiste Aldigé d'avoir ''demandé notre tête en contrepartie de la reprise des discussions du projet Aguiléra''. Tout ça pourrait finalement se régler devant la justice. En cause, le fait que la SASP ne verserait pas les sommes initialement prévues. Sébastien Beauville a annoncé qu'une assemblée générale extraordinaire aurait lieu durant le mois de septembre : ''cela sera aux membres de l'association de voter et de décider de l'avenir de l'association.'' Concernant une délocalisation, sur RMC, Aldigé a déclaré que s'installer à Lille ''n'était pas un désir, mais une solution''.