Pro D2. Délocaliser l'équipe première du BO à Lille en 2022 ? Plus qu'une option

Le président du Biarritz olympique Jean-Baptiste Aldigé était à Lille cette semaine pour y rencontre la Métropole. La délocalisation est plus que jamais d'actualité.

Pro D2. En conflit avec la mairie, Biarritz pourrait se délocaliser à 1000 kmOù jouera le Biarritz olympique la saison prochaine ? À Aguilera pour ce qui pourrait être un dernier tour d'honneur du BO au pays basque. En effet, la délocalisation est de plus en plus d'actualité. Pour la direction biarrote et son président Jean-Baptiste Aldigé, il n'a pas de négociations avec la mairie après que cette dernière a annoncé qu'elle n'avait pas les moyens de faire un chèque de plusieurs millions pour porter le projet d'aménagement d'Aguilera. Lequel serait vital pour la survie du club. Jusqu'ici, le principal actionnaire Gavkal avait mis la main à la poche à raison de 3 millions par an. Et il était prêt à continuer dans le cadre du projet. Mais le rejet de ce dernier a tout remis en cause. Pour ne pas avoir à mettre la clé sous la porte, l'option de la délocalisation à la manière des franchises NBA ou de NFL est privilégiée à l'heure actuelle. L'option Saint-Sébastien a ainsi été évoquée, mais ça ne pourra pas se faire sans un accord entre les deux collectivités. Et on imagine mal la ville espagnole se mettre à dos sa voisine basque. Pro D2. Le Biarritz olympique étudie toujours l'option de la délocalisationMais quelle commune serait prête à accueillir une nouvelle équipe ? Selon nos informations, la direction basque a été contactée par plusieurs villes situées pour la grande majorité au nord de Clermont. Sondé par Aldigé, Monaco serait également une possibilité. Cependant, le dossier le plus bouillant du moment concerne Lille où Jean-Baptiste Aldigé était cette semaine. Il y a rencontré la Métropole, qui possède son stade à Villeneuve d’Ascq et souhaiterait y avoir un club de rugby. Une offre serait sur la table et elle est étudiée par la direction du BO. Mais quelles pourraient être les modalités de cette délocalisation ? Il existe l'option d'une fusion entre l'association du BO et celle d'un club amateur local de la 4e série à la Fédérale 1. Fusionner avec une autre équipe à 800 kilomètres, ce serait une première. Marcq-en-Barœul sera-t-il ce club ? Dans un communiqué, la formation nordiste a tenu à mettre les choses au clair en expliquant aux supporters basques que "son développement ne se construira pas sur les cendres de leur club."

Au vu des aberrations que nous avons pu lire dans les médias, l'Olympique Marcquois Rugby

tient à rassurer tous les supporters et amoureux du BOPB sur ses intentions et le fait que son développement ne se construira pas sur les cendres de leur Club.

Nous sommes trop respectueux des valeurs du rugby et de l'histoire de ce Club pour qu'il en soit autrement.

Notre projet de développement d'un grand club de Rugby sur la Métropole Européenne de Lille

est également ambitieux, mais il se construit progressivement en posant les fondations solides de sa réussite et en s'appuyant sur les valeurs ancestrales de notre région.

Nous restons ouverts à l'arrivée d'investisseurs extérieurs pour accompagner cette ambition. Et il serait suicidaire qu'il en soit autrement, mais aucunement dans ces conditions !

En espérant croiser le fer très vite avec l'équipe du BO sur des terrains de rugby et non dans les coulisses 😉

Mais il est aussi juridiquement possible de seulement délocaliser l'équipe première en gardant l'association à Biarritz, mais en changeant le stade de résidence ainsi que le nom de l'équipe. Ce ne sera donc plus le Biarritz olympique si délocalisation il y a à Lille ou à Monaco. Une dernière option intéressante, mais qui semble cependant peu viable d'un point de vue logistique. Quid des supporters et des joueurs ? Nul doute que les premiers cités pourraient avoir du mal à supporter une équipe qui joue à l'autre bout de la France. À Lille, le BO parviendra-t-il à trouver un public ? Certains joueurs, attachés à leur région, pourraient aussi ne pas être en phase avec leur direction. Le visage du BO pourrait donc radicalement changer. Dans tous les cas, cela n'aurait pas lieu avant septembre 2022. Le temps pour les parties concernées de tomber d'accord sur les modalités qu'impliqueraient tous ces changements.