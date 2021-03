Pro D2. Le Biarritz olympique étudie toujours l'option de la délocalisation

La direction du Biarritz olympique cherche la meilleure option pour l'avenir du club. La délocalisation est à l'étude et la ville de Saint-Sébastien a été évoquée.

Pro D2. Liquidation, délocalisation, fusion, le Biarritz Olympique face à un avenir incertainOù jouera le Biarritz olympique la saison prochaine ? C'est la question qui agite le pays basque en ce moment depuis que la mairie de la ville a refusé de supporter financièrement le projet de réhabilitation du parc Aguiléra en l'état. La maire de Biarritz Maider Arosteguy avance qu'il faudrait trouver un nouveau modèle et allant notamment chercher des partenaires à même de soutenir le coup financier du projet. Face à ce rejet, la direction du club a commencé à réfléchir à plusieurs options dont celle de la délocalisation pure et simple du club dans une autre commune. Ce à quoi Maider Arosteguy a répondu que le BO n'y survivrait pas.

Pro D2. Délocaliser le BO signerait l'arrêt mort du club selon la maire de BiarritzDu côté du président du Biarritz Olympique Jean-Baptiste Aldigé, on a cependant évoqué la ville voisine de Saint-Sébastien comme possible lieu de migration. Cependant, cette dernière a fait savoir via Sud Ouest qu'elle ne ferait rien sans que la marie biarrote ait été consultée. Aucune démarche ne sera engagée sur le principe de la loyauté. "Délocaliser une entreprise de rugby n’est pas différent de délocaliser une entreprise de prêt-à-porter par exemple qui n’a plus d’activité sur un territoire. On ne parle plus de couleurs ou de résultats sportifs, ça dépasse ça", avait expliqué Aldigé via RMC fin février. Une réunion serait cependant au programme la semaine prochaine, mais seulement pour évoquer l'organisation d'un match. Jean-Baptiste Aldigé pourrait en profiter pour parler des projets d'avenir du club. Mais sans l'accord de la maire de Biarritz Maider Arosteguy, ça ne devrait pas aller plus loin.



En attendant, l'avenir du BO est toujours incertain. La fusion avec Bayonne n'est pas du tout une option. Et on ne sait pas si l'actionnaire du club voudra encore remettre la main au portefeuille. La direction souhaite préserver les 100 emplois du club, mais ne sera pas sans l'aide de la mairie. Or, celle-ci n'aurait pas les moyens de le faire selon Jean-Baptiste Aldigé. "Quand une maire de ville dit qu’elle n’aidera pas cette société : on a deux choix. Soit cette société est liquidée, soit elle s’en va en essayant de trouver des territoires plus propices pour lui permettre de continuer cette activité."