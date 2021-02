Pro D2. Délocaliser le BO signerait l'arrêt mort du club selon la maire de Biarritz

La direction du Biarritz olympique et la mairie de la ville ne sont pas sur la même longueur d'ondes en ce qui concerne le projet de réhabilitation du parc Aguilera.

Pro D2. Liquidation, délocalisation, fusion, le Biarritz Olympique face à un avenir incertain

Nous vous en parlions la semaine dernière : l'avenir du Biarritz olympique est incertain. La cause ? Le rejet dans sa forme actuelle du projet de réhabilitation du parc Aguilera par la mairie. Cette dernière estime qu'il coûte trop cher. "On a découvert, une fois que les chiffres ont été posés, que c’était l’argent public. L’argent de la ville de Biarritz allait être utilisé pour qu’un club privé puisse avoir un modèle économique", explique à RMC la maire Maider Arosteguy. Face à cette annonce, la direction du BO aurait commencé à envisager plusieurs options dont celle de délocaliser le club. Une hypothèse qui n'a "aucun sens" pour l'élue. Un club est selon elle lié à un territoire, une population. "Le rugby n’est pas un sport comme les autres. Ce n’est pas le football." Où seraient les fameuses valeurs si le BO allait s'implanter ailleurs ? Y survivrait-il ? "Si on délocalise, le club est fini selon moi. Peut-être qu’il y aura toujours ses salariés, mais le club sera mort…"

Pour rappel, la licence du club est détenue par le club amateur BO rugby. Aussi, si la direction de la formation basque décide d'aller ailleurs avec son équipe pro, ce ne sera plus le Biarritz olympique. Difficile d'imaginer la disparition de ce club emblématique du paysage rugbystique français. Maider Arosteguy entend bien se battre, avec l'appui de Biarrots espère-t-elle, pour trouver des solutions. Elle ajoute que la mairie ne s’est pas désengagée du projet. Le dialogue n'est pas non plus rompu. Mais il faut imaginer un autre modèle moins impactant pour les finances publiques. Cela pourrait passer par l'arrivée de nouveaux partenaires. Mais encore faut-il les trouver et que le projet les intéresse.