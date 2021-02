Pro D2. Liquidation, délocalisation, fusion, le Biarritz Olympique face à un avenir incertain

Suite au rejet par la mairie de Biarritz du projet de réhabilitation du plateau d'Aguilera, la direction du club basque étudie plusieurs options dont la délocalisation.

Quel avenir pour le Biarritz olympique ? Sur le pré, tout semble allait pour le mieux avec une 3e place provisoire au classement de Pro D2. Une remontée en Top 14 pourrait se profiler à l'horizon. En coulisses en revanche, c'est beaucoup moins clair. Cette semaine, la mairie de la ville a refusé de s'engager dans le projet de réhabilitation du plateau d'Aguilera dans sa forme actuelle. Elle estime que la facture est bien trop élevée. "Le rugby professionnel nous amène dans des dépenses gigantesques, qui se rapprochent des besoins financiers du football et une collectivité de 25.000 habitants ne peut plus suivre financièrement", lançait ainsi le maire Maider Arosteguy via France Bleu. Cette dernière refuse de mettre "les finances de la commune en péril", ajoute Sud Ouest. Il aurait été proposé au BO de chercher de nouveaux partenaires et de revenir avec un projet plus viable.



Mais la formation basque pourrait en décider autrement. Ce jeudi, RMC se fait l'écho d'éventualités qui pourraient bien devenir réalité. "Le risque, effectivement, c'est que l'actionnaire qui est propriétaire de cette entreprise privée décide, même s'il en a les moyens, de ne plus financer le club". Quelles options auraient alors la direction ? La fusion avec le voisin bayonnais va-t-elle revenir sur le devant de la scène ? Cela semble très incertain. En revanche, l'actionnaire majoritaire, la famille Gave, pourrait jeter l'éponge et liquider le club. A moins que ce dernier n'aille s'installer dans une autre commune à la manière des franchises de NBA ou de NFL. Cette délocalisation ferait partie des options à l'étude selon RMC "pour ne pas fermer le club." Le site précise d'ailleurs que "des discussions existent en ce sens notamment avec la Fédération française."