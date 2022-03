CLASSEMENT TOP 14. Toulon quasiment sauvé, Toulouse de nouveau dans la course

Ce week-end ont eu lieu les deux derniers matchs en retard de notre championnat : Toulon-La Rochelle et Toulouse-Montpellier. L'occasion pour nous d'y voir désormais plus clair.

Après plusieurs mois de matchs reportés puis reprogrammés, nous voilà enfin avec toutes les équipes au même nombre de matchs ! Une donnée qui nous permet d'y voir un peu plus clair en ce qui concerne les situations de chaque club. Notamment du RCT, qui a rattrapé tous ses matchs en retard lors de cette période internationale. Avec 10 points pris en 3 rencontres, les hommes d'Azéma se sont donnés un grand bol d'air frais au classement. Désormais à 8 longueurs de Perpignan, 13ème, le RCT a pris une excellente option pour le maintien. En revanche, les Toulonnais risquent d'être juste pour atteindre le Top 6, avec 9 points à rattraper et 4 équipes à dépasser en 6 journées.

Si nous mettons de côté le RCT qui semble un peu hors-course (pour le moment), 9 équipes se disputeront les 6 places qualificatives pour les phases finales. Si le leader Montpellier (60 points), ainsi que son dauphin l'UBB (58 points) ont un petit matelas d'avance, la bataille fait rage derrière. D'autant que le Stade Toulousain, après avoir vécu des moments compliqués, s'est replacé à la 5ème position suite à sa victoire bonifiée face au MHR. À un seul petit point du podium, son affrontement face au LOU (3ème) ce week-end s'annonce crucial. D'autant que le Champion de France en titre va voir ses internationaux faire leur retour au meilleur moment. Derrière, le Racing (6ème), La Rochelle (7ème) et Clermont (8ème) se tiennent dans un mouchoir de poche. Le suspens est donc à son comble, surtout que le Stade Français, 9ème avec 6 points de retard sur la 6ème place, peut encore tout à fait se qualifier. On se rappelle d'ailleurs de la fin de saison fabuleuse des hommes de Quesada l'année dernière, qui leur avait permis de se qualifier de justesse pour les phases finales.

Enfin, intéressons-nous au bas du classement. Si le destin du Biarritz Olympique semble de plus en plus se diriger vers la Pro D2 (dernier avec 10 points de retard sur le 13ème), celui de Perpignan est loin d'être décidé. À trois points de Brive, 12ème, les coéquipiers de Melvyn Jaminet devront s'accrocher jusqu'au bout, s'ils veulent croire au maintien. Ces derniers peuvent néanmoins s'appuyer sur une dynamique loin d'être catastrophique, avec notamment deux victoires bonifiées lors des 4 derniers matchs (contre Toulouse et le Racing). Nul doute que la rencontre Perpignan-Brive comptant pour la 24ème journée sera primordiale pour les deux formations. Quant à Pau (10ème avec 41 points), l'heure n'est pas à l'inquiétude, en témoigne son dernier succès sur la pelouse de l'UBB, 16-23.

