Top 14. Toulon. ''Des joueurs ne font pas suffisamment d'efforts, on se ment'' : Azéma fustige l'état d'esprit de ses troupes

Alors que Toulon se déplace à Biarritz, concurrent direct pour le maintien, le manager du RCT Franck Azéma, n'a pas mâché ses mots à l'encontre de son équipe en conférence de presse.

Ce samedi, Toulon va connaître un déplacement à haut risque du côté de Biarritz. Douzième de Top 14 malgré ses deux matchs en moins, le RCT sait qu'il va devoir batailler pour assurer son maintien dans l'élite du rugby hexagonal. Et cet affrontement en terre basque, face à la lanterne rouge du championnat, fait déjà figure de match de la peur. En conférence de presse, Franck Azéma, le manager du club, est revenu sur les dernières performances du club (notamment cette défaite à Brive) et attend des actes de la part de ses joueurs : ''On est face à nos responsabilités. Il faut se concentrer sur ce que l'on doit maîtriser en terme d'actions et d'actes et non pas en termes de paroles. Il ne faut pas expliquer ce qui n'est pas explicable [...] On est focus sur le travail et il y en a suffisamment. Maintenant, on ne va pas faire de raisonnement. La situation, on la connaît. On joue le bas de tableau et forcément, c'est inquiétant.''

Le manager du RCT a ensuite eu des mots forts à l'égard de ses joueurs après la défaite à Brive, estimant que ses hommes se sont menti : ''Ça veut dire quoi se mentir ? Brive, si tu veux gagner, il y a des choses incontournables sur les bases. Et tout le monde le sait, c'est très compliqué de gagner là-bas. Si tu n'es pas à 200%, tu ne passes pas. Il faut être constant et avoir de la régularité sur le terrain. Quand tu ne fais pas ça, oui tu mens aux mecs à côté de toi. Si tu mets une seconde et demi pour aller au ruck plutôt qu'un quart de seconde, c'est ça mentir ! C'est la réalisation des choses et des actes. Ce n'est pas les phrases que tu vas dire dans les vestiaires [...] Pour gagner, il faut construire pendant la semaine être focus sur la préparation. Il faut que tout le monde soit honnête avec soi-même [...] Un international, quand il part au Tournoi des 6 Nations, est-ce qu'il est en train de se demander quand seront ses vacances ? Non ! Il veut gagner ! Il faut être focus à 200% pour faire le mieux dans ce moment-là.''

Pour cette rencontre à Biarritz, Azéma ne s'en cache pas, il avance dans l'inconnu, sans vraiment savoir quel visage vont montrer ses joueurs : ''Je vais être honnête. Je ne sais pas à quoi m'attendre samedi à Biarritz. Je ne sais pas quel sera notre visage [...] Tout le monde dit que l'on doit gagner. Oui. Mais ce qui m'intéresse, c'est avec quelle conviction et quel engagement on va faire les choses [...] Dans chaque secteur, il faut donner le meilleur de soi. Et il faut le faire tous les jours. Il y a des joueurs qui ne font pas suffisamment ces efforts. Ça ne se fait pas en deux jours, je me mets dedans''. Qui plus est que Toulon se déplace dans un Aguilera prêt à rugir, face à un BO qui n'aura d'autre choix que de s'imposer, s'il veut encore croire à ses chances de maintien. Franck Azéma poursuit : ''Biarritz est un concurent direct. Ils vont être énervés. Brive c'était la même chose. La semaine d'après on ira à Montpellier et ce sera la même chose. Après, on recevra La Rochelle et ce sera la même chose. On est douzième au classement. Tout le monde veut cogner le douzième. C'est logique. Surtout quand c'est Toulon''. Le RCT serait bien inspiré de faire un coup à terre basque, sous peine de voir les démons surgirent et venir encore un peu plus plonger le club de la Rade dans le doute.

