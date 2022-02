Top 14. Stade Toulousain. Ugo Mola : ''Je suis partagé entre la frustration et l'inquiétude''

Hier soir, le manager du Stade Toulousain Ugo Mola est revenu sur la défaite de son équipe face à Paris, mais également sur la période compliquée que son club traverse.

Un revers qui va sûrement donner des maux de tête au manager toulousain cette semaine. Après être passés si proches d'un premier succès depuis bientôt 3 mois en championnat, les joueurs de Toulouse se sont finalement inclinés ce vendredi, face à un Stade Français venu faire un coup au Stadium (28-29). Après la rencontre, Ugo Mola est revenu au micro de Rugbyrama sur cette défaite (encou)rageante, mais également sur la période compliquée que vit son club.

RÉSUMÉ VIDÉO. Top 14. Au finish, le Stade Français l’emporte et enfonce Toulouse (28-29) !Tout d'abord, Mola revient sur les quelques occasions que n'ont pas concrétisé ses hommes, et qui coûtent chères au final : "nous avons quand même des occasions pour marquer, notamment au moment du carton jaune où nous sommes à se sortir le ballon des mains entre nous ou sur un ballon porté qui avance à la 65e, Alban (Placines) et Jo (Tekori) ne se comprennent pas trop. Nous avons eu les opportunités, nous finissons malgré tout par marquer avec ce ballon porté à la 75e qui peut nous donner l’espoir de gagner cette rencontre. Il y a eu beaucoup d’engagement et d’énergie mais 23 points (encaissés) en seconde mi-temps, c’est beaucoup trop pour espérer gagner un match à domicile, c’est évident". Un constat amer pour le manager du Stade, qui ne se contente pas de cette défaite à domicile : "Tu ne peux pas te contenter de perdre un match comme ça qui était importantissime sur le plan du classement. Mais c’est comme ça. Est-ce que les saisons d’après titre sont compliquées ? Forcément, après cinq défaites d’affilée, vous allez me dire que oui mais nous n’allons pas lâcher. Nous allons nous accrocher et j’ai bon espoir, en tout cas sur ce que j’ai pu voir sur l’état d’esprit de mes jeunes mecs et de ce groupe-là. Nous aurons peut-être encore des écueils mais nous ne lâcherons pas. Nous avons des choses à préparer, il y a nos internationaux qui jouent un match important et il ne vous a pas échappé que nous en avions neuf sur la feuille de match donc c’est un peu comme si nous jouions".

RUGBY. 9 Toulousains sur une feuille de match, un record en équipe de France ?Une situation compliquée à cause notamment des doublons et des reports auxquels doit faire face le Stade Toulousain, même si Ugo Mola ne veut plus épiloguer là-dessus : "On nous a volé un lendemain de Noël où 33000 personnes et des gens de toute la France étaient venus supporter le Stade Toulousain et nous n’avons malheureusement pas pu le jouer. Nous le jouons cinq semaines après avec un seul joueur de la compo de départ… C’est le Stade Toulousain. Encore une fois, la semaine dernière, j’ai dit qu’il fallait que nous arrêtions de nous victimiser, ce n’est pas pour que j’en refasse des caisses ce soir. Vous connaissez le contexte, vous connaissez notre programme. Nous allons chercher toute l’énergie que nous pouvons autour de nous. C’est dur parce que nous avons passé trois semaines à avoir beaucoup de Covid, donc un niveau d’énergie bas mais aujourd’hui, nous sommes en train d’en sortir. Il faut que nous allions chercher tout ce qui peut nous aider et parfois, ce soutien du public a pesé. Il ne nous manque pas grand-chose mais tu peux expliquer tout ce que tu veux, dans la vie, quand tu perds, tu es un con, quand tu gagnes, c’est plus simple (...) Après, je suis partagé entre la frustration, l’inquiétude. Inquiet forcément quand on voit le programme qui est le nôtre avec malheureusement notre lot de blessures. Mais inquiet dans une période où le championnat, nous le savons tous, est faussé nous concernant. Donc il faut que nous arrivions à trouver les ressources. Bien sûr que nous sommes inquiets mais l’inquiétude ne te fait pas avancer. Ce qui te sert, c’est d’être en mesure de pouvoir regarder la réalité des choses (...) Cela va vous paraître paradoxal mais je suis très fier d’avoir huit gamins qui n’étaient pas plus tard qu’au mois de juin en finale du championnat Espoirs et qui étaient sur la feuille de match aujourd’hui. Sept gamins du XXIe siècle, onze gamins de moins de 21, 22 ans donc oui il y a des satisfactions".

TOP 14. Coup dur pour le Stade Toulousain : Pita Ahki absent plusieurs semainesVous l'aurez compris, l'entraîneur du champion de France et d'Europe en titre ne veut pas lâcher, et compte bien sur ses jeunes joueurs pour continuer à se battre, dans une période difficile qui ne risque pas de s'arranger, au vu du calendrier et des absences dans les rangs toulousains...

6 Nations. Toulouse et Montpellier, principaux pourvoyeurs du XV de France Féminin