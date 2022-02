RÉSUMÉ VIDÉO. Top 14. Au finish, le Stade Français l’emporte et enfonce Toulouse (28-29) !

Au terme d’un match rempli de suspens, le Stade Français l’a finalement emporté, face à une équipe toulousaine qui n’aura pas démérité.

En milieu de semaine, on vous parlait de la possibilité qu’avait le Stade Français de s’imposer chez le champion de France en titre, chose que les soldats Roses n’avaient plus réalisé depuis 16 ans. Pour ce faire, Gonzalo Quesada a envoyé ses meilleurs joueurs, avec notamment un banc XXL, composé de Segonds, Macalou ou encore Etien. En face d’eux, les jeunes loups d’Ugo Mola étaient de sortie, mais comptaient bien montrer les crocs, après la débâcle reçue face à Perpignan. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ces derniers ont tout de suite montré de quoi ils étaient capables.

Top 14. Stade Français. Le moment ou jamais de faire un coup à Toulouse ?D’entrée de jeu, on sent les Toulousains motivés, gagnant les collisions. Une domination qui se fait ressentir, grâce notamment à un premier essai (un peu casquette) signé Matthis Lebel. Holmes et Sanchez s'échangent des coups de pied, avant que Rory Arnold n'aplatit à la demi-heure de jeu le deuxième essai des Rouges & Noirs, avec là encore un autre cafouillage des Parisiens. Avec un score de 17-6 à la pause, on se dit que le Stade Toulousain va enfin sortir de cette mauvaise série. Mais voilà, les visiteurs du soir possédaient un excellent banc, ce qui fera la différence en seconde période.

TOP 14. Coup dur pour le Stade Toulousain : Pita Ahki absent plusieurs semainesCar comme vous le savez sûrement, le climat autour de cette rencontre était plus que discuté par les supporters toulousains : en effet, cette rencontre, qui devait se jouer en décembre dernier avec tous les internationaux, a été décalé en plein 6 Nations, au moment où les champions d’Europe ont été le plus taxé par le XV de France (9 joueurs). Résultat, 8 joueurs sur les 23 alignés par Ugo Mola ce vendredi ont remporté le championnat de France espoirs la saison passée. Un manque d’expérience criant, qui s’est vu dès le retour des vestiaires. Emmené par un Waisea des grands soirs, Paris reprend petit à petit le fil du match, et marque deux essais en moins de dix minutes, signés Macalou et Hamdaoui. De plus, la botte de Segonds (lui aussi entré en jeu) fait beaucoup de bien à son équipe, et permet même aux Parisiens de mener 23-26 à 10 minutes de la fin.

Champions Cup. Mola sort du silence : ''On est en train de décrédibiliser notre sport au sens large''On se dit alors que les Toulousains n’arriveront pas à revenir, et pourtant, dès le renvoi, ces derniers obtiennent une pénalité primordiale. Médard trouve la touche, et quelques instants plus tard, Antoine Miquel s’écroule dans l’en-but, redonnant l’avantage à Toulouse. Holmes loupe la transformation (ce qui aura son importance) tandis qu’il ne reste que 5 minutes. Mais voilà, malgré toute l’envie des jeunes joueurs du Stade, Toulouse recule, et se met à la faute. Segonds loupe une première balle de match, avant qu’une seconde ne s’offre à lui à la sirène. Cette fois-ci, le Français ne tremble pas, et offre la victoire à son équipe dans les tous derniers instants, crucifiant un Stade Toulousain encore trop juste.

TOP 14. Le Stade Toulousain réagit au report du match face au Stade FrançaisUn succès qui permet aux hommes de Quesada de se replacer dans la course au Top 6, tandis que Toulouse continue sa descente au classement.