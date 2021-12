TOP 14. Le Stade Toulousain réagit au report du match face au Stade Français

Le club rouge et noir s’est exprimé dans un communiqué sur le report de ce “grand moment festif entre chaque membre de la Famille du Stade”.

Reporté. Telle est la décision prise au sujet du match opposant le Stade Toulousain et le Stade Français. Mais là où la plupart des clubs évitent de trop se prononcer au sujet de ces reports, le club de la Ville Rose a publié un communiqué. Ce dernier fait état d’une réaction similaire à celle observée la veille par le club du CA Brive suite à l’annonce du report de son match de Boxing Day. Certains supporters ou amateurs de rugby toulousains ont également critiqué ce report. Ils estiment que le report d’un match, sûrement rattrapé en période de doublon, pénaliserait le Champion de France. VIDEO. TOP 14. Grâce à un Guitoune en feu, Toulouse avait surclassé Paris lors du dernier classico

Petite analyse de la situation. On décide de maintenir les déplacements en Champions Cup, mais on annule les matchs de notre championnat pour 8 cas quand les équipes ont des effectifs de 50 joueurs.

PS : comment fait le stade pdt les doublons et -10 joueurs dans son équipe #STSF — Raux Noé (@RauxNoe) December 26, 2021

Les matchs ne devraient pas être reportés , 5-6 cas covid ? Des équipes à 40 joueurs peuvent gérer ça , monter des espoirs en une , le stade perds 20 joueurs pendant les doublons et pourtant aucun report ?

Soit pas de report soit défaite sur tapis vert comme en Hcup. — △ Robin (@WTR_Robinou) December 26, 2021

Le président toulousain Didier Lacroix s’est donc exprimé. Il dit : “Pris au piège de la Covid-19 et du verdict de la LNR, le Stade Toulousain regrette profondément cette décision, à quelques heures seulement du coup d’envoi du match. Au lendemain de Noël, ce rendez-vous aurait été un grand moment festif entre chaque membre de la Famille du Stade (supporters, partenaires, bénévoles, joueurs et staff). De nombreuses animations étaient mises en place, pour permettre aux fêtes de fin d’année de se prolonger, dans un Stadium de Toulouse que nous savions à guichets fermés.” L’ancien joueur des rouges et noirs complète également en précisant qu’il adresse “ses sincères pensées aux joueurs de l’effectif professionnel du Stade Français Paris, touchés par le virus, et leur souhaite un prompt rétablissement.” COUPE D'EUROPE. 7 rencontres européennes reportées à cause du Covid

L’écurie rouge et noire annonce également qu’elle “procédera à une redistribution des denrées alimentaires liées à cette rencontre, au bénéfice de la Banque Alimentaire et d’Associations caritatives”. Cette action avait déjà été mise en place à la suite du match reporté entre les hommes d’Ugo Mola et les Wasps en Champions Cup la semaine passée.