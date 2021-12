COUPE D'EUROPE. 7 rencontres européennes reportées à cause du Covid

L’EPCR a annoncé ce vendredi 17 décembre via un communiqué que 5 rencontres de Champions Cup n’auront pas lieu.

L’info a dans un premier temps été partagée par RMC Sport, et il n’aura pas fallu longtemps pour que l’EPCR la confirme. Ce vendredi 17 décembre l’instance européenne a annoncé que 5 rencontres de Champions Cup ne se joueront pas ce week-end. Ce sont Toulouse, Bordeaux, La Rochelle, Clermont et le Stade Français qui ne prendront pas part à la fête. Du côté de la Challenge Cup, Biarritz et Brive ne se déplaceront pas en Angleterre.

C’est via un communiqué que ces informations ont été confirmées. Ce dernier explique :

A la suite d’une réunion du Conseil d'administration de l'EPCR aujourd'hui (vendredi 17 décembre), il a été décidé qu'en raison des circonstances actuelles exceptionnelles, les matchs de la 2e Journée de la Champions Cup et de l'EPCR Challenge Cup entre les clubs français et britanniques prévus demain (samedi) et dimanche étaient reportés. Il s'agit d'une conséquence des nouvelles restrictions de déplacement entre le Royaume-Uni et la France qui ont été mises en place par le gouvernement français. Le Conseil d'administration a reçu des briefings des trois ligues professionnelles contenant des informations de la part des gouvernements respectifs. Cependant, il n’y avait pas suffisamment de garanties que ces matchs ne présenteraient pas de risque.”

Finalement, ce sont la moitié des 14 équipes françaises en compétition qui ne se baladeront pas sur le rectangle vert cette semaine. Des vacances de Noël prématurées qui risquent de chambouler un programme rugbystique déjà bien chargé. Les forfaits du Leinster et des Ospreys face au MHR et au Racing 92, pourraient faire débat prochainement. La question se posera également pour la rencontre opposant la Section Paloise aux Saracens.

Ce soir, le RCT devrait tout de même affronter les Zebre pour la première de Kolbe sous ses nouvelles teintes rouges et noires varoises. De même pour le LOU qui affrontera les Dragons. Selon RMC Sport ce match sera la seule exception de maintien d’un duel franco-britannique. Les hommes de Pierre Mignoni réaliseront un “aller-retour express”. En Champions Cup, c’est le CO qui devrait faire office de porte-drapeau tricolore. En effet, la rencontre opposant Castres et le Munster en Irlande est, elle aussi, maintenue.

À la fin du communiqué, l’EPCR précise : “L’EPCR fournira des informations complémentaires dès que possible et reste en contact direct avec tous les clubs, les ligues et autres parties prenantes.” Affaire à suivre…