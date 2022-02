TOP 14. Coup dur pour le Stade Toulousain : Pita Ahki absent plusieurs semaines

Le centre néo-zélandais Pita Ahki s'est fait opéré du genou cette semaine et sera absent durant quelque temps.

C'est le genre de nouvelles dont le Stade Toulousain se serait bien passé par les temps qui courent. En difficulté depuis le début de l'année et privé d'une dizaine d'internationaux réquisitionnés avec les Bleus, le club haut-garonnais va devoir également se passer du catalyseur de sa ligne de 3/4, Pita Ahki. Sur son compte Instagram, le centre néo-zélandais a en effet confirmé qu'il avait été opéré du genou droit ce jeudi à Toulouse, tandis que son épouse, Kayla McAlister, ajoutait sur le sien qu'il serait absent durant plusieurs semaines.

RUGBY. 9 Toulousains sur une feuille de match, un record en équipe de France ?

Sorti la semaine dernière en boitillant lors de la défaite des Rouges et Noirs à Perpignan, sa blessure pourrait néanmoins être plus latente, lui qui, on le sait, est régulièrement en délicatesse avec ses genoux depuis plusieurs années. Malgré tout, le Stade Toulousain et Ahki ont toujours su bien gérer ses maux depuis son arrivée en France en 2018, l'ancien international à 7 ayant beaucoup joué (82 matchs) tout en évitant à chaque fois les opérations lorsque son corps le faisait souffrir. Cette fois-ci, Toulouse devra apprendre à se passer de son numéro 12 durant un peu plus longtemps. Ce vendredi soir face à Paris, c'est l'Argentin Santiago Chocobares qui tiendra la corde.

COMPOSITION. TOP 14. Première de la fusée Epée pour Toulouse, la grosse équipe pour Paris