COMPOSITION. TOP 14. Première de la fusée Epée pour Toulouse, la grosse équipe pour Paris

Ce vendredi, à l’occasion du match de rattrapage de la 13e journée, le Stade Toulousain reçoit le Stade Français sur la pelouse du Stadium. Voici les compositions pour ce Classico.

Pour la réception des Parisiens, Ugo Mola doit composer sans ses internationaux. Le jeune Baptise Germain et l’Australien Zack Holmes formeront la charnière. À noter la première apparition chez les professionnels pour la fusée du 7 Nelson Epée. Il officiera sur l’aile droite toulousaine, accompagné de Mathis Lebel à l’autre aile et de l’expérimenté Maxime Médard à l’arrière. Devant Placines, capitaine, et Tolofua seront sur les ailes de la troisième ligne. Anthony Miquel prendra le numéro 8. Les deux tours jumelles Arnold formeront l’attelage en seconde ligne.

STADE TOULOUSAIN 1 R. Neti 2 G. Cramont 3 C. Faumuina 4 Ri. Arnold 5 Ro. Arnold 6 A. Placines 8 A. Miquel 7 S. Tolofua 9 B. Germain 10 Z. Holmes 11 M. Lebel 12 S. Chocobares 13 S. Guitoune 14 N. Epée 15 M. Médard 16 I. Boubila 17 D. Ainu'u 18 I. Tekori 19 J. Brennan



20 R. Elstadt 21 T. Idjellidaine 22 D. Delibes 23 P. Mallez

INTERVIEW. RUGBY. Entre France 7 et le Stade Toulousain, voici le phénomène Nelson EpéePour son déplacement en Haute-Garonne, le staff parisien a décidé d’envoyer l’artillerie lourde. Coville et Sanchez animeront l’attaque parisienne. La paire de centre sera, elle, composée des deux hommes en forme Laumape et Nayacalevu. Le talonneur australien, Latu, sera entouré des deux Géorgiens Kakovin et Melikidze en première ligne. Burban sera le numéro 8 et capitaine des Parisiens.