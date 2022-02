VIDEO. Top 14. Deux salles deux ambiances après USAP/Toulouse : la colère de Mola face à la joie des Catalans

L'entraîneur de Toulouse n'a pas caché sa déception après le revers de son équipe sur la pelouse de l'USAP. À l'inverse, les Catalans ont laissé éclater leur joie.

La colère d'Ugo Mola en conférence de presse après la défaite des Toulousains face à Perpignan 🎙️ pic.twitter.com/9CL40BdErR — Canal Rugby Club (@CanalRugbyClub) February 5, 2022

Privé de nombreux internationaux en cette période de doublon, le Stade Toulousain s'est incliné sur la pelouse de l'USAP après un match riche en essais. Le champion de France a frappé par deux fois, mais en face, les Catalans ont trouvé la faille à cinq reprises. De quoi passablement agacer l'entraîneur rouge et noir Ugo Mola en conférence de presse. "Je suis forcément en colère, mais je n’ai pas envie de titrer sur quelque chose qui a été tellement brillant il n’y a pas si longtemps que ça. On doit trouver le bon ton pour arrêter de se victimiser, pour arrêter de faire la Une des magazines et des journaux". D'aucuns pourraient y voir un message envoyé à Antoine Dupont, plus présent dans les médias que sur le pré ces dernières semaines. Les absents ont toujours tort. Mais Dupont, ce n'est pas Toulouse et c'est collectivement que le Stade va devoir relancer la machine. 6 Nations. France. Exit Dupont et Ntamack, la presse britannique a trouvé l'atout phare des BleusMola de poursuivre : "Sans vexer personne, un joueur de rugby doit rester un joueur de rugby, c'est pareil pour un entraîneur, et l'environnement du club qui doit aussi rester ce qu'il est, point. On s'est tous un petit peu dispersés, beaucoup se dispersent. Il va falloir resserrer les rangs, parce qu'on attendait de toucher le fond... Ça y est, on y est." Discours totalement différent du côté de l'USAP où Mathieu Acebes a appelé ses coéquipiers à savourer cet instant et à en profiter.