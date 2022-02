6 Nations. France. Exit Dupont et Ntamack, la presse britannique a trouvé l'atout phare des Bleus

Cameron Woki s'est peu à peu affirmé comme l'un des cadres de l'équipe de France. Impérial en touche, disponible et actif dans le jeu courant, bon défenseur et polyvalent, il épate la presse britannique.

Il est sûrement l'un des joueurs qui a explosé ces derniers mois en équipe de France. Cameron Woki s'affirme peu à peu comme l'un des cadres du XV de France et est devenu un rouage essentiel du système Galthié. Étincelant en troisième ligne, son poste de prédilection, au cours de la tournée en Australie, celui-ci s'est également montré à son avantage lorsqu'il s'agissait de monter dans la ''cage'', notamment lors de la victoire face aux Blacks cet automne. La presse britannique est unanime, il est LE joueur à suivre côté Bleu cet hiver.

Un profil qui n'est pas sans rappeler celui de l'Anglais Maro Itoje, capable aussi bien d'exceller en troisième qu'en deuxième ligne. De quoi impressionner les suiveurs outre-Manche qui ne tarissent pas d'éloges sur le natif de Bobigny. Le site Planet Rugby par exemple, reste admiratif du parcours du flanker tricolore : ''Nous nous attendons à ce que l'excellent joueur de Bordeaux-Bègles joue un rôle énorme dans le tournoi des Bleus. Woki a été superbe pour les Français au cours des derniers mois, à commencer par la tournée en Australie en juillet 2021. Malgré sa performance lors de la finale de l'Autumn Nations Cup en 2020 contre l'Angleterre qui a commencé à le faire connaître, ce n'est que lors de ses apparitions suivantes qu'il a cimenté sa place dans l'équipe.'' Et malgré les Dupont, Ntamack and co, le site anglais l'assure, Woki sera l'attraction française du Tournoi : ''Depuis, Woki s'est affirmé à la fois pour son club et son pays et débutera très certainement pour les hommes de Galthié s'il est en forme, que ce soit en seconde ligne ou en troisième ligne. Le joueur de 23 ans a des qualités athlétiques exceptionnelles et son dynamisme sur le terrain est évident, mais c'est aussi une personne très intelligente. Son expertise en touche sera cruciale pour la France, tandis que son travail d'adaptation et ses qualités défensives font de lui un excellent joueur polyvalent. On se concentre à juste titre sur Antoine Dupont et Romain Ntamack mais c'est le tournoi où nous pensons que Woki atteindra ce niveau''. Rien que ça.

Et quoi de mieux, que d'obtenir l'avis d'un de nos compatriotes, Benjamin Kayser qui s'exprime très souvent dans les médias anglais. Selon lui, Woki sera l'élément français à suivre dans les prochaines semaines comme il l'expliquait pour le site CityA.M : ''Pour moi, cependant, vous devez regarder Cameron Woki. Le flanker de 23 ans est de retour en forme et fera le travail de l'ombre. Il n'était pas dans l'équipe quand Galthié a commencé mais il s'est avéré incroyablement polyvalent et mobile, fait pour le rugby international. Je crois qu'il va être l'homme hors-concours des Bleus au cours des prochaines semaines.'' Planet Rugby toujours voit de son côté : ''l'émergeance de Melvyn Jaminet et Cameron Woki comme de véritables candidats à ces tests''. Pour rappel, Woki fait partie de la liste des nommés pour être élu Joueur Européen de l'Année 2022. Une véritable révélation au plus haut niveau.

Il y a peu, le site du SixNationsRugby lui dédiait essentiellement un article, dans l'optique du prochain Tournoi : ''Woki, la montée d'un phénomène''. Avant de poursuivre : ''Pour tous ceux qui regardaient Cameron Woki jouer en équipes de jeunes, la question était de savoir quand, plutôt que savoir s'il atteindrait la scène internationale [...] Parmi les nombreux joueurs à sortir du centre de formation de Massy, il pourrait en fin de compte, être le meilleur de tous.'' C'est surtout son aisance en touche, l'un de ses points forts qui impressionnent les Britanniques : ''Ses talents étaient évidents [...] Sa capacité en touche est presque inégalée.''. Sur le French Rugby Poadcast, son ancien coéquipier à l'UBB Kane Douglas, affirmait qu'il n'avait jamais vu un meilleur preneur de balle : ''Il doit être certainement le meilleur sauteur en touche que j'ai jamais vu. Peut-être qu'il y a des gars qui peuvent mieux lire un alignement, mais il est tellement élastique [...] Un jour, j'ai vu à l'entraînement, le talonneur a lancé le ballon en fond d'alignement. Woki était devant et pourtant il a dévié le ballon dans son camp. Vous pouvez le lancer, il est si léger et élastique avec de longs bras.''

Ce genre de performances en touche, ne manquent pas d'impressionner donc. Il y a peu, The Telegraph est revenu sur la victoire de Leicester sur l'UBB en décembre dernier (13-16). Le site britannique n'a pas manqué d'appuyer sur l'aisance de Woki sur ce secteur de la conquête : ''Sur leurs propres lancers, les Tigers ont dû faire face à l'exceptionnel international français, Cameron Woki''. Mais réduire Woki à seulement un bon sauteur en touche serait une grosse erreur. Disponible dans le jeu, très actif, mais également excellent défenseur et surtout polyvalent, ce que ne manque pas de souligner les médias anglo-saxons, il est un profil ultra complet pour le XV de France. À la fin de la tournée d'automne, RugbyPass se montrait dithyrambique à son sujet en affirmant : ''que Cameron Woki avait passé un mois de novembre fabuleux'' et avait pris rendez-vous avec l'avenir. Reste plus qu'à confirmer tous les espoirs placés en lui, lors de ce Tournoi des 6 Nations.