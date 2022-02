Equipe de France. Danty titulaire, Woki en 4, les dernières indiscrétions sur la composition des Bleus

La séance à haute intensité de ce mercredi a permis de définir les contours de l'équipe de France qui sera probablement alignée face à l'Italie. Avec quelques surprises.

Quelle composition aligneront Fabien Galthié et ses adjoints pour la première sortie du XV de France cette l'année ? L'entraînement à haute intensité (puisque c'est comme ça qu'on l'appelle) de ce mercredi après-midi a vraisemblablement permis de nous en faire savoir en peu plus là-dessus. Selon la répartition des chasubles (blancs pour les titulaires, bleus pour les autres), c'est une équipe extrêmement proche de celle qui avait battu les Blacks en novembre dernier qui devrait débuter. En effet, aux postes où la tentation d'un changement était la plus grande, la continuité devrait finalement être de mise. Ainsi, Cameron Woki, pourtant sélectionné en tant que 3ème ligne, devrait finalement débuter dans la cage, suite au cas Covid du Toulousain Thibaud Flament.

Équipe de France. Dupont, Baille, Atonio, etc. La liste des joueurs appelés en renfort !

Idem au centre, où si l'on se doutait très fortement que Virimi Vakatawa ne serait pas du premier match du Tournoi, on attendait le jeune Yoram Moefana en surprise de cette première composition. Finalement, le Bordelais devrait bien faire partie des 23 mais débutera sur le banc (si celui-ci est en disposition 5-3), tandis que c'est Jonathan Danty qui endosserait le numéro 12 aux côtés de l'indéboulonnable Gaël Fickou. Privilège à l'expérience et aux automatismes en commun, donc, en vue d'affronter les Transalpins.

Equipe de France. Et si Yoram Moefana venait bousculer la hiérarchie au poste de centre ?

Pour le reste, ce devrait être du grand classique, même si ce choix de positionner Woki en deuxième ligne profite au Lyonnais Dylan Cretin, qui devrait commencer en numéro 6. Cela aux dépens du Toulousain François Cros, arrivé seulement cette semaine dans les Bouches-du-Rhône et qui perdrait donc sa place de titulaire pour finalement glisser sur le banc. En revanche, son partenaire de club Anthony Jelonch occupera lui bien un flanc de la troisième ligne, alors que tous autres "covidés" de la ville rose intégreront, eux aussi, le groupe - qui s'entraîne depuis 10 jours à Aubagne - directement comme titulaire, à l'image de Dupont, Ntamack et Baille.

RUGBY. 6 Nations. Equipe de France. Qui alignez-vous face à l'Italie ?

Enfin, les hiérarchies de la ligne de 3/4 seront respectées, puisque les titulaires de l'automne que sont Villière, Penaud et Jaminet le seront à nouveau. Quant aux remplaçants, ceux-ci ont beaucoup permuté en ce mercredi ensoleillé, mais venteux, et leur position de dimanche fut d'autant plus difficile à lire que certains joueurs ont débuté la séance dans l'équipe qui représentait l'opposition, plutôt que sur le banc. Néanmoins, Matthieu Jalibert, Maxime Lucu mais aussi la doublette Bernard Le Roux - Taofifenua devraient bien être du groupe des 23 qui sera annoncé ce vendredi à 11h. À moins que le staff ne choisisse finalement un banc à 5 avants et 3 trois-quarts...