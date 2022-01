Equipe de France. Et si Yoram Moefana venait bousculer la hiérarchie au poste de centre ?

Alors que personne n'aurait misé un kopeck sur lui pour qu'il soit dans le groupe face à l'Italie, Yoram Moefana pourrait être titulaire avec l'équipe de France.

Fin 2020, alors que l'Autumn Nations Cup pointe le bout de son nez et que le XV de France doit faire sans l'essentiel de ses habituels titulaires, une grande surprise apparaît au centre. Yoram Moefana, 4 matchs de Top 14 dans les jambes, est aligné d'emblée sur la pelouse de Twickenham... et détonne ! À ce sujet, lorsqu'il revenait sur ses premières apparitions en Bleu pour Rugbyrama, il avouait : "En fait, quand on m'a appelé pour me dire que j'allais être convoqué, je n'ai pas réalisé. Après le coup de fil, je tournais en rond en me demandant si c'était vrai." À peine un an plus tard, le joueur de l'UBB est-il encore aussi coi lorsqu'il s'agit de l'équipe de France ?

UBB - Yoram Moefana, le moins de 20 qui fait le bonheur des Bordelais

Ça, nul ne le sait. Toujours est-il que le natif de Futuna va devoir se préparer à d'autres éventuelles surprises, car de ce que l'on en sait, son profil de vrai numéro 13 puncheur séduirait fortement le staff tricolore. Alors que Virimi Vakatawa joue de méformes en blessures cette saison et que les Bleus ont régalé sans lui à l'automne, l'encadrement se dit peut-être qu'il faudrait trouver une alternative pouvant être durable à celui qui était encore considéré comme "le meilleur centre du monde" il y a 18 mois. Du moins, c'est ce que laisse comprendre la tendance dégagée par les entraînements de cette première semaine de stage dans les Bouches-du-Rhône.

XV de France. Fickou, Vakatawa, Danty... Qui pour débuter face à l'Italie

Il faut dire que cette option a du crédit. Bien que discret et absent des échéances de l'équipe de France en 2021, Moefana cartonne à l'UBB et semble avoir pris en maturité dans son jeu cette saison. Solide (1m82 pour 95kg), puissant, dynamique et en constante progression dans sa capacité à lire le jeu et faire jouer derrière lui ces derniers mois, l'ancien columérin fait des ravages aux côtés d'UJ Seuteni sous le maillot bordelais. Et fait tout sauf anodin, celui que beaucoup voyaient comme un simple partenaire d'entraînement pour les Bleus en prélude du Tournoi fait partie des 28 éléments qui sont restés au camp de base tricolore ce week-end. Autrement dit ceux susceptibles de faire partie des 23 face à l'Italie, dans neuf jours.

Certes, ceux qui portent les chasubles blanches (ceux des titulaires) tournent beaucoup lors des entraînements, mais à l'heure d'écrire ces lignes, l'option la plus probable reste de voir Moefana, donc, associé à Gaël Fickou face aux Transalpins. Une surprise ? Clairement. Mais en mettant tout le monde sur la même ligne de départ et au regard du profil de Jonathan Danty, si apprécié en sortie de banc, il y aurait aussi une forme de logique. Yoram, c'est à toi de jouer...