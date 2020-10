UBB - Yoram Moefana, le moins de 20 qui fait le bonheur des Bordelais

Ce lundi soir, un jeune joueur de 20 ans faisait sa première apparition en Top 14. Yoram Moefana, centre de l'Union Bordeaux Bègles.

Les amateurs de rugby se sont passionnés pour le match du lundi soir entre le LOU et l'Union Bordeaux Bègles. Si le score fut lourd pour les Girondins (27-10), la seconde mi-temps était bien mieux dans le jeu. Christophe Urios n'a pourtant pas apprécié la prestation de ses hommes et il n'a pas hésité à le faire savoir en conférence de presse.

Mais, c'est dans la morosité et le dur que des surprises arrivent. Au fond du sceau, on ne peut pas aller plus bas. Certains Bordelais ont étonné durant ce match, notamment en seconde période avec les changements. Ils ont réussi à relancer une machine enrouée, sans l'aide de personne. Si la nouvelle recrue Joseph Dweba a fait un bien fou en mêlée et avec un essai inscrit, c'est un jeune joueur français d'origine wallisienne qui a suscité la curiosité de certains : Yoram Moefana.