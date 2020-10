Urios : ''Mesurer ça, mesurer ci...pour faire la merde qu'on a fait ce soir... sans déconner''

Christophe Urios remonté comme jamais après la défaite de l'UBB face à Lyon. Le technicien n'a pas aimé l'état d'esprit de ses joueurs.

Les réseaux sociaux déçus de la prestation de l'UBB face au LOUCa aurait pu être un choc entre le leader de la saison 2019/2020 et son dauphin. Mais au final, les Bordelais ne sont pas descendus du bus en première période. A la pause, les hommes d'Urios étaient menés 19 à 0 après un essai de Fainga'a sur une très belle passe au pied de Berdeu, précieux face aux perches avec trois pénalités. La réaction en deuxième période n'a pas suffi, Ivaldi sécurisant la victoire à la 80e. "J'ai dit dans la semaine, sur le ton de la boutade, qu'on allait faire un match universitaire le lundi soir. Et en première mi-temps, on a fait un match universitaire...", a commenté un Urios dépité après le match. Absents des débats, les Girondins se sont fait "écraser" par les Lyonnais, notamment devant. "C'est bien loin de ce que j'avais imaginé comme match. Je me dis, ça fait dix jours qu'on prépare ce match : tout ça pour ça." Crédit vidéo : CANAL+ Sport



Il prend sa part de responsabilité en indiquant qu'il s'est trompé dans la composition d'équipe, en particulier en ce qui concerne le pack. "On a été absent devant, donc je me suis trompé. J'ai pas l'habitude de me tromper deux fois". Comme ses ouailles, il apprend. Mais contrairement à eux, lui sera toujours sur le pré, du moins au bord. Certains joueurs ont certainement perdu des points en vue des prochaines échéances et pourraient glisser de la feuille de match aux tribunes. Urios se dit déçu par l'état d'esprit. "On s'est menti", estime l'ouvreur Matthieu Jalibert. Apathiques face à des Lyonnais qui n'ont rien fait d'exceptionnel mais qui leur ont marché dessus, les Bordelais peuvent s'attendre à une semaine musclée avant le choc contre Clermont. "Sur le match, il n'y aura pas besoin de faire de la vidéo. On va basculer sur l'ASM et on va faire jouer ceux qui ont envie de jouer." Pas de GPS au programme, mais des mises en situations et du feeling à l'ancienne. "Je ne vais pas gérer les datas. Je vais sentir les mecs. Parce que parfois on a tendance à un peu enculer les mouches. Mesurer ça, mesurer ci. Pour faire la merde qu'on a fait ce soir... sans déconner." L'UBB, qui a joué deux matchs après trois journées, est loin des premières places contrairement à son futur adversaire. Pas le droit à l'erreur dimanche soir sous peine de prendre encore plus de retard. "Là, j'ai un peu les boules. Demain, j'aurais encore plus les boules, après-demain encore plus plus les boules." Certains joueurs pourraient en faire les frais. "Je déteste qu'on triche comme ça, [...] qu'on fasse semblant."