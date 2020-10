"Les réseaux sociaux déçus de la prestation de l'UBB face au LOU"

« Y’a rien, rien du tout les gars » C.Urios en short et polo comme d’hab ! Il me fascine ! #LOUUBB

Jalibert il a une formation en langue de bois et clichés ?

« On s’est dit des choses »

« On est pas descendu du bus »

« Quoi de mieux que de prendre un gros pour se remettre dans le sens »

...

C’est usant ces jeunes (c’est pas le seul) plus lisse que la peau du cul d’un bébé.