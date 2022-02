RUGBY. 6 Nations. Equipe de France. Qui alignez-vous face à l'Italie ?

En vue du match de l'équipe de France face à l'Italie dans le Tournoi des 6 Nations, nous vous proposons de constituer le XV de départ.

Plus que quelques jours avant de revoir les Bleus. Dimanche, l'équipe de France reçoit l'Italie à Saint-Denis. Quelques semaines après leur victoire sur la Nouvelle-Zélande, les hommes de Fabien Galthié se doivent de démarrer le Tournoi des 6 Nations par une victoire. Et avec la manière. C'est du moins que ce la planète ovale attend de l'un des favoris pour le titre dans cette compétition, mais aussi en vue de la Coupe du monde 2023. Les Bleus ont eu droit à deux semaines de préparation. Et si celle-ci a été perturbée par l'absence de certains cadres, on s'attend à ce que les Tricolores performent ce dimanche. A moins de deux ans du Mondial, et après deux deuxièmes places dans le Tournoi, l'heure n'est plus au calcul. On peut s'attendre à ce que le sélectionneur aligne une équipe type. Et vous que feriez-vous ?