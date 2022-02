Résumé Vidéo. Top 14. L’USAP enflamme Aimé Giral et écrase le Stade Toulousain

Ce samedi 05 février, l’USAP réalise sûrement la performance la plus aboutie de sa saison face à un Stade Toulousain bien triste. Score final : 36-13

Doublon ou pas, les rouges et noirs connaissent ici leur 5ème défaite d’affilée toutes compétitions confondues. Après l’UBB, Clermont, les Wasps et le Racing, voilà le tour du promu catalan. Compositeur d’une partition de toute beauté, les hommes de Patrick Arlettaz ont fait chavirer Aimé Giral. En commençant fort dès le début, les Catalans empilent les essais et mettent le champion toulousain dans le flou. Ils inscrivent notamment 3 essais en moins de 20 minutes. Les Toulousains rentrent au vestiaire avec un unique essai de Delibes inscrit à la 33ème minute. Interrogé à la mi-temps, le capitaine du jour Alban Placines parle de la déroute des siens en première période. Au micro de Canal +, il dit : “On a joué complètement à l'envers sur les 30 premières minutes. Après ça va mieux sur la fin, quand on remet un peu d'intensité. On remet les choses dans l'ordre. Mais c'est vrai que ça a été une première mi-temps compliquée.”

Du côté catalan, Tom Ecochard décrypte la réussite de son équipe en première période. Il évoque également le relâchement avant la pause. Le vétéran de l’USAP explique : “On a très bien entamé. [...] Dès le début on a voulu porter le ballon et se mettre dans l'avancée. On a pu développer notre jeu et mettre trois essais, par contre on a senti qu'on avait un petit coup de mou physique. Il a fallu trouver la bonne jauge entre occuper, jouer au pied et avancer. Sauf que forcément quand on rend des ballons à une équipe comme le Stade Toulousain, on s'expose.” Plus tard dans la partie, les Toulousains inquiètent, mais ne prennent jamais la main. Seul l’exploit personnel d’un Cramont bien en jambe aura ensoleillé cette seconde mi-temps des Haut-Garonnais.

L’indiscipline aura par ailleurs marqué la rencontre. Cette dernière se sera même mêlée à un peu d’électricité dans l’air. Deux cartons jaunes auront fait office de coup critique pour les Toulousains. À la 61ème minute, Guitoune se rend coupable d’une corde à linge sur Tristan Tedder. Grâce à des circonstances atténuantes le centre écopera seulement d’un carton jaune. À peine revenu à 15, les rouges et noirs sont de nouveau en effectif réduit. David Ainu'u reçoit lui aussi un carton jaune. Il avait chargé le bloc de saut alors que le sauteur était encore en l'air. TOP 14. USAP. Patrick Arlettaz : ‘‘On ne peut pas se permettre ça’’

Mathieu Acebes aura également l'occasion de faire taire son homologue de la Ville Rose. Alors que le capitaine catalan échange avec l’arbitre, Alban Placines vient couper la parole à ce dernier. Le trois-quart ne s’encombre pas et dit au flanker : “Ferme la toi, tu ne vois pas que je suis en train de parler ?”. Un échange tout en poésie qui symbolise l’ambiance tendue qui englobait Aimé Giral tout au long du match.

De manière générale, les Catalans ont tous semblé en jambe. Le talonneur Seilala Lam, le numéro 9 Tom Ecochard et le centre Jerónimo de la Fuente ont brillé durant la rencontre. À l’inverse, l’ouvreur toulousain Tim Nanai Williams aura vécu une après-midi extrêmement difficile.