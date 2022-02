6 NATIONS. FRANCE RUGBY. Les Toulousains, en manque de rythme, seront-ils au rendez-vous ce dimanche?

Majoritairement présent dans l'équipe qui affrontera l'Italie au stade de France ce dimanche. Le manque de rythme des Toulousains aura-t-il un impact sur la performance des Bleus ?

Le groupe qui affrontera l’Italie ce dimanche au Stade de France vient d’être dévoilé par Fabien Galthié. Le sectionneur français sera d’ailleurs contraint de regarder le match devant sa télé après avoir été déclaré positif au COVID. Comme à son habitude, depuis la prise de fonction de Galthié à la tête des Bleus, le groupe se compose majoritairement des joueurs du Stade Toulousain. Les hauts-garonnais se sont montrés en difficultés lors de leur dernier match de TOP 14. Après deux semaines sans jouer, les hommes d’Ugo Mola recevaient le Racing 92 pour la 17e journée de championnat.

Les Franciliens venus pour faire un coup dans la ville rose ont réussi leur pari. Les Racingmens ont privilégié un jeu d’occupation quand les locaux, eux, ont tenté de remonter tous les ballons à la main. Asphyxiés et sans solutions, les Toulousains se sont inclinés 15-20 sur la pelouse d’Ernest-Wallon. Des champions de France à l’image de leur pilier international, Cyril Baille, empruntés et en manque de rythme. Le COVID qui a frappé le club toulousain durant le mois de janvier n’y étant surement pas pour rien.

STADE TOULOUSAIN. VIDÉO. Frustré et énervé, Romain Ntamack prend la parole

Avec une équipe de France composée de 8 Toulousains pour recevoir l’Italie. Les observateurs peuvent alors se poser la question si le manque de fraîcheur des stadistes peut avoir une influence sur la performance des Bleus. Antoine Dupont, quant à lui, n’avait plus foulé la pelouse d’un stade depuis le 11 décembre dernier et la victoire du Stade Toulousain face à Cardiff en Champions Cup. Interrogé sur le sujet, Fabien Galthié tire du positif de cette situation. Il se satisfait de la fraicheur que ses joueurs auront. En ce qui concerne le manque de rythme, il est confiant sur les méthodes d’entrainements au sein du groupe France. Le sélectionneur affirme que les Toulousains seraient prêts au moment de rentrer sur la pelouse du stade de France.

Thibault Giroud, préparateur physique en chef des Bleus s’est penché plus précisément sur le cas d’Antoine Dupont. Le technicien français n’émet aucun doute sur la forme du meilleur joueur du monde 2021 : « Antoine n'a pas besoin d'un gros développement athlétique car il est doté naturellement de grosses qualités. Alors oui, il manque un peu de rythme. Mais il ne faut pas comparer des sportifs amateurs qui reprennent le sport et des athlètes de haut niveau. Ça revient très vite. » Tous les supporters français peuvent donc aller dormir tranquille, les cadres toulousains seront bel et bien au rendez-vous ce dimanche.