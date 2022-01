STADE TOULOUSAIN. VIDÉO. Frustré et énervé, Romain Ntamack prend la parole

Dans un entretien accordé au Canal Rugby Club, l’ouvreur du Stade Toulousain parle d’un Stade Toulousain “dans le creux de la vague”.

Les mots de l’ouvreur tombent sous le poids des défaites. Ce samedi 29 janvier, le Canal Rugby Club diffusait un entretien réalisé avec Romain Ntamack. L’actualité du joueur et de son club y est sondée. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle ne prête pas toujours à sourire. Questionné sur le fait que la dynamique de ces dernières années soit cassée, il répond : “Il y a pas mal de sentiments différents qui se mélangent pour nous. On n'est pas dans une spirale très positive et les résultats ne vont pas avec nous non plus. Donc il y a tout un ensemble qui fait que l’on est frustrés et qu’il y a pas mal d’énervement en nous.[...] On sent qu’il y a une dynamique un peu moins positive depuis le mois de décembre. On avait commencé très fort la saison. Maintenant, on est dans le creux de la vague.” Il complète en déclarant vouloir “tout lâcher” face au Racing 92. VIDEO. Romain Ntamack en mode ''toute la panoplie du numéro 10'' face à Clermont

Mais la parole du demi d’ouverture vieillit mal au lendemain de la défaite face aux Franciliens. Après la défaite 15 à 20 sur ses terres du Wallon, NTK confiait : “Il y a encore des petites choses qui ne vont pas. Pourtant, on met de l’envie, mais il y a toujours des petites fautes de mains qui nous mettent dedans ou encore des rucks pas contrôlés où on prend de la pression ensuite. [...] Dès qu’on arrive à faire quelque chose, on réussit à mettre à mal nos adversaires. Mais on le fait tellement rarement que c’est impossible de gagner un match à ce niveau-là.” Désormais, Romain Ntamack prend la direction du XV de France pour changer d’air. Lui et plusieurs de ses coéquipiers rouge et noir en profiteront peut-être pour retrouver cette fameuse dynamique. RUGBY. Equipe de France. Ntamack ou Jalibert, qui est l'ouvreur numéro 1 ? Galthié répond