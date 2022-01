VIDEO. Romain Ntamack en mode ''toute la panoplie du numéro 10'' face à Clermont

Romain Ntamack a réalisé un match plein face à l'ASM, samedi soir. Percées, distribution, jeux au pieds parfaits et défense : tout y est passé.

Ah les matchs pendant les fêtes... ils ne sont jamais évidents ! Comme souvent, certaines équipes qui ne nous ont pas habitué à ça ont visiblement eu du mal à digérer la bûche et le champagne, à l'image de l'UBB ce week-end, bousculée comme il faut par le BO, ce qui a eu le don d'agacer Christophe Urios. Pour d'autres, le lendemain du Nouvel An a visiblement été bien plus facile a encaisser. C'est le cas de Romain Ntamack par exemple, qui fut particulièrement en jambes lors du choc de la journée face à Clermont, samedi soir.

RUGBY. Sur un petit nuage, le Lyonnais Léo Berdeu peut-il rebattre les cartes à l'ouverture chez les Bleus ?

Si son homologue lyonnais Léo Berdeu a été grandiose face au Racing, NTK a lui aussi été excellent sur la pelouse de Marcel-Michelin. Dans une rencontre très engagée et sans son compère Dupont, l'ouvreur toulousain a pris les devants et a sorti un match au presque parfait. S'il n'a pas réussi à faire gagner son équipe, le numéro 10 des Bleus a fait l'étalage de toute sa panoplie : jeux au pied parfaits, inspirations, franchissements, assurance dans les airs... tout y est passé ! Mieux, le co-créateur de Maison Good s'est même permis le luxe de résister à un déboulé de Damian Penaud sur son aile pour finalement prendre le meilleur sur lui et se coucher sur le ballon chaud qu'il avait prolongé au pied.

Aussi, on le vit tenter peu ou prou la même relance que face aux All Blacks, qui aboutit 100 mètres plus loin et des temps de jeu plus tard à un essai de Balès, finalement refusé pour un en-avant de Ramos au tôt dans l'action. Enfin, on le vit fort en défense, à l'image de ses plaquages sans trop subir face à Vili ou de son ballon arraché sur le centre clermontois. Bref, un match plein de Romain Ntamack, qui semble attaquer 2022 comme il a performé en 2021.