RUGBY. Sur un petit nuage, le Lyonnais Léo Berdeu peut-il rebattre les cartes à l'ouverture chez les Bleus ?

Meilleur réalisateur du Top 14 et de loin, en plus d'être un excellent animateur, le jeune Léo Berdeu explose cette saison. Au point d'être appelé en Bleu ?

Le record de points inscrits par un joueur lors d'une rencontre de Top 14 cette saison était jusqu'ici de 25. Déjà co-détenu par Léo Berdeu, le demi d'ouverture du LOU a fait encore plus fort pour attaquer 2022 tambour battant, inscrivant 27 pions face au Racing ce dimanche soir. Si bien qu'au moment de se lever en ce lundi matin, le joueur de 23 ans est le meilleur réalisateur du championnat, et de loin, avec 163 pts au compteur et 40 d'avance sur son premier poursuivant, Antoine Hastoy. Si l'on rajoute ses 21 unités inscrites lors de son unique match européeen cette saison, Berdeu culmine même à 184 points inscrits cette saison, soit près de 12,5 par rencontre !

VIDEO. TOP 14. Porté par un grand Berdeu, Lyon enfonce un peu plus le Racing !

À ce titre et alors que la mi-saison a pointé le bout de son nez, l'on comprend que ce n'est pas un feu de paille et que bientôt, il faudra naturellement composer avec lui pour le niveau supérieur. Intrinsèquement, Léo Berdeu est-il vraiment derrière des garçons comme Louis Carbonel ou Antoine Hastoy aujourd'hui ? Poser la question, c'est probablement y répondre. Plus loin, le joueur formé à Grasse pourrait-il faire bouger les lignes et venir bousculer la hiérarchie établie en équipe de France par les intouchables Romain Ntamack et Matthieu Jalibert ?

Top 14. Léo Berdeu (Lyon), plus qu'un jeune loup à l'ouverture

Les deux derniers nommés ayant pris tant d'avance en Bleu depuis l'investiture de Fabien Galthié, cela paraît drôlement compliqué. Mais une blessure ou des méformes rôdent toujours et en ce sens puis selon la politique de l'homme en forme, il se pourrait bien que Berdeu finisse par être testé et puisse chipper la place de numéro 3 à l'ouverture en EDF. Au Japon l'été prochain ? Possible. Il faudra pour cela que l'ancien agenais parvienne à ne pas lever le pied lors des 6 prochains mois. Pour autant, son profil offensif (5 essais cette saison), sa fiabilité face au but, sa solidité en défense et sa force dans les airs offrent un profil très plaisant au staff des Bleus, que l'on sait également pas insensible à sa taille (1m95) unique à son poste.

TOP 14. Pierre Mignoni et son sens de la tirade : ''Il faut qu'on soit des loups, sinon on sera des chats''

Il y a quelques mois à peine et dans un discours très pragmatique, Galthié affirmait d'ailleurs sur le plateau du CRC qu'il restait environ 20% de places à prendre dans son XV de départ. Soit qu'il espérait que dans l'année à venir, au moins 3 joueurs explosent au point de prétendre à une place de titulaire en vue de 2023. Le numéro 10 faisait-il partie des postes concernés ? On jurerait que non. Mais fort d'un parcours bien différent de celui des prodiges annoncés NTK, Matt Jalibert et Carbo, Berdeu prouve match après match sa capacité à surprendre tout le monde. Et son irrésistible forme du moment...