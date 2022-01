TOP 14. Pierre Mignoni et son sens de la tirade : ''Il faut qu'on soit des loups, sinon on sera des chats''

Après la victoire face au Racing ce dimanche (37 à 35), le manager du LOU Pierre Mignoni nous a gratifiés d'une superbe comparaison en conférence de presse.

VIDEO. TOP 14. Porté par un grand Berdeu, Lyon enfonce un peu plus le Racing !

Dans la France du rugby, il existe plusieurs orateurs connus et reconnus de tous, dont on attend les sorties médiatiques chaque week-end. L'illustre Daniel Herrero bien sûr, et son phrasé inimitable, Bernard Laporte pour ses gueulantes mémorables et sa capacité à transcender le plus placide des hommes ou encore, plus près de nous, Christophe Urios et ses coups de gueule aussi réguliers que savoureux. Dans le genre, l'ancien demi de mêlée international Pierre Mignoni est pas mal non plus. Souvent, "Pierrot" nous propose de sérieuses remontrances, ou, dans un autre registre, de phrases issues du plus pur univers rrrugby. Ce dimanche soir, après la victoire acquise dans les dernières minutes face au Racing, le manager du LOU nous en a sorti une belle en conférence de presse :

Il se passera quelque chose s'ils (les joueurs) ont envie qu'il se passe quelque chose. (...) Il ne faut pas se mentir, il faut dire les choses. Si on a envie d'être des loups, on le sera, sinon, on sera des chats.