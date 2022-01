VIDEO. TOP 14. Porté par un grand Berdeu, Lyon enfonce un peu plus le Racing !

Un match fou où les équipes se sont rendues coups pour coups. Et à la fin, ce sont les Lyonnais de Pierre Mignoni qui ont eu le dernier mot à Gerland.

En baisser de rideau de cette 14ᵉ journée de Top 14, Lyonnais et Franciliens ont respecté l'esprit spectaculaire de ce week-end où le spectacle était présent dans tous les stades. Dans le sillage d'un Léo Berdeu très en forme, auteur de 27 points, le Lou s'est imposé dans la douleur face à une équipe du Racing accrocheuse (37-35). Un chassé-croisé où Lyon a marqué en toutes fin de rencontre par l'intermédiaire de Baptiste Couilloud, de retour de blessure et rentré en cours de rencontre.

Tout avait commencé de la plus belle des manières pour Lyon, qui marquait son premier essai dès sa première possession grâce à Berdeu, s'arrachant lancé dans l'intervalle pour terminer dans l'en-but (2'). Mais le Racing réagissait de superbe manière avec Gibert, qui alertait quelques minutes plus tard Vakatawa en bout de ligne d'une diagonale au pied. Ce dernier effectuait une remise intérieure pour l'essai d'Imhoff (6'). Machenaud et Berdeu ont ensuite gonflé le score par pénalités, avant que ce dernier termine à nouveau dans l'en-but, profitant d'une prise d'intervalle d'Arnold sur lancement de jeu (34').

Lyon rentrait aux vestiaires en tête (21-19). Malgré un bon retour du Racing, et notamment de Finn Russell auteur d'une magnifique passe au pied quasiment décisive pour Imhoff (Chat marquera en force sur l'action suivante), ce dernier retombait dans ses travers en étant intercepté par Thibaut Regard qui ne se faisait pas prier pour marquer en contre le troisième essai de son équipe (54'). Quelques pénalités plus tard, les ciels et blancs menaient de trois points (32-35) jusqu'à deux minutes du terme. Il aura fallu une belle passe de Tuisova dans le couloir des cinq mètres, pour permettre à Regard (encore) de s'échapper, pour permettre à Couilloud de marquer l'essai de la victoire. Score final 37-35, et c'est le Lou qui prend les quatre points suite à ce match spectaculaire. Le Racing rentre avec le bonus défensif et peut nourrir des regrets. Laurent Travers, lucide, analysait la situation :

Si on avait mis la même intensité comme ce soir sur les précédents matchs à l'extérieur, on aurait eu plus de victoires. Ce soir on perd car on manque de maitrise. Maitrise qu'on pouvait travailler et acquérir sur des matchs à l'extérieur, qui nous auraient permis de gagner ce soir.

Le Racing se retrouve désormais à la dixième place à 9 points de son adversaire, qui est lui 6ᵉ (avec un match en plus).

Vidéo à visionner sur Youtube ci-dessous.