VIDÉO. UBB. Urios en colère après son équipe : ''On a lâché la fin de match, ça a le don de me gonfler !''

Après la courte victoire de son équipe face à un BO héroïque, Christophe Urios n'a pas caché son agacement en conférence de presse. Il regrette le manque de caractère de ses joueurs en fin de match.

Ce dimanche, l'UBB s'est imposée face au Biarritz Olympique, confortant sa place de leader au classement. Jusqu'ici tout va bien. Oui mais voilà, les Girondins ont souffert, face à une lanterne rouge qui n'en avait que le nom. Les coéquipiers de Matthieu Jalibert ont dû s'arracher pour glaner un succès de seulement trois petits points d'écart (30-27). Et alors que ces derniers avaient le bonus offensif en poche, ils ont été contraints de l'abandonner, la faute à une héroïque formation du BO qui a enflammé la fin de match. Les Biarrots ont d'ailleurs décroché un bonus défensif ô combien mérité au regard de leur prestation, grâce à un essai de Francis Saili dans les derniers instants. Vous l'aurez donc compris, cela a eu le don d'agacer Christophe Urios.

En conférence de presse, et dans un extrait repris par Canal +, l'entraîneur bordelo-béglais ne se cherche aucune excuse sur la fin de partie ratée de son équipe. Et ce malgré les cas de Covid au sein de sa formation, détectés la semaine passée entraînant le report de la rencontre face à Toulon et qui ont tronqué la préparation du match :

On n'a pas joué depuis trois semaines, on a été à l'isolement, ce sont les fêtes de Noël, il y en a qui reconduisent leur bail, d'autres non, etc. Mais tout ça, c'est de l'enfumage ! Je peux comprendre l'entame de match, je peux comprendre qu'on manque de rythme. Ce n'est pas un problème pour moi. On savait que ça pouvait nous poser problème. Mais sur la fin de match, ce n'est pas un problème de 3 semaines ou pas. C'est un problème d'état d'esprit, de caractère ! Donc sur le match, on a manqué de caractère, notamment sur la fin de match. Alors après, vous l'expliquez comme vous voulez. Moi je sais ce que je leur dis, je sais ce que je leur demande et je sais comment ils s'engagent et ce qu'ils disent. Donc on a lâché la fin de match. On a perdu un point. Mais on aurait pu en perdre plus ! Donc ça a le don de me gonfler !

Un Christophe Urios passablement énervé donc. Nul doute que ses joueurs auront à cœur de montrer un autre visage dès la semaine prochaine, à Brive.

