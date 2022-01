VIDEO. TOP 14. Bordeaux-Bègles galère face à la Lanterne rouge Biarritz

L'UBB s'est imposé difficilement face au BO à Chaban-Delmas ce dimanche après-midi. Les derniers de championnat rentrent à Aguiléra avec le bonus défensif.

Décidément, l'Union Bordeaux-Bègles aura été bousculée comme il faut par le Biarritz Olympique cette saison. Battus à la régulière pour l'ouverture du championnat (27-15), les hommes de Christophe Urios n'ont pu prendre le bonus offensif et ont au contraire cédé un point aux Basques à domicile ce dimanche. Bordeaux prend le large au classement sur son rival toulousain, tandis que Biarritz revient à hauteur de Perpignan, avant le choc entre ces deux derniers lors de la prochaine journée…

Trois semaines sans jouer, l'UBB a mis du temps à se mettre en route. Peu avant la demi-heure de jeu, les girondins trouvent la faille grâce à Lesgourgues et Buros qui combinent petit côté, avant que Picamoles ne termine en force. Dans la foulée, François Trinh-Duc claque un drop permettant à son équipe de se détacher (enfin) au score. 13-6 à la pause finalement. Et un retour des vestiaires délicat, où il aura fallu attendre la 64ᵉ minute pour voir Mori terminer dans l'en-but et libérer Chaban.

Dans la foulée, Seuteni, servit à hauteur par Lamerat, s'en va dans entre les poteaux (67', 25-6). Mais dès le renvoi le BO réagissait grâce à un essai de Jalagonia en force. Mori inscrivait à nouveau l'essai du bonus en bout de ligne, avec comme incident la percussion d'un caméraman sorti sur civière. On pensait le leader bordelo-béglais à l'abri. Mais les hommes de Shaun Sowerby ont fait preuve de panache pour inscrire deux essais en toute fin de rencontre et ainsi ramener un précieux point de bonus dans l'optique du maintien. Top 14. Fauché sur l'essai de Mori, un cadreur de Canal + souffre d'une fracture du plateau tibialLonca (79') et Saili (85'), ont récompensé les efforts biarrots. Score final 30-27. Et une confiance du côté rouge et blanc, avant de recevoir dans un match capital l'USAP lors de la prochaine journée. Bordeaux ira quant à lui à Brive, qui lutte également pour son maintien.