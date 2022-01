Top 14. Fauché sur l'essai de Mori, un cadreur de Canal + souffre d'une fracture du plateau tibial

Olivier, un cadreur de Canal + a été lourdement blessé lors de la rencontre entre l'UBB et le BO. Il a été fauché par deux joueurs biarrots tentant un retour sur Mori.

Ce dimanche soir, alors que nous jouons la 75ème minute entre l'Union Bordeaux-Bègles et le Biarritz Olympique, Federico Mori s'arrache pour inscrire l'essai du bonus offensif malgré le retour désespéré de Barnabé Couilloud et Henry Speight. Oui mais voilà, dans le feu de l'action, le demi de mêlée biarrot, puis l'ailier australien fauchent un caméraman de Canal +. La jambe de ce dernier est prise en porte-à-faux. Il reste au sol, se tordant de douleur, les images font froid dans le dos et laissent craindre le pire. Heureusement, Jenny Demay, sa collègue en bord de terrain donne des nouvelles rassurantes en direct. Les joueurs restent un long moment auprès de lui et selon Le Parisien, Henry Speight se propose alors pour porter la civière. Olivier, le cadreur en question, sortira sur civière, sous l'ovation du stade Chaban-Delmas. Sur le plateau du Canal Rugby Club, Isabelle Ithurburu, annonce dans un premier temps une simple entorse. Malheureusement, la présentatrice de la chaîne cryptée rapportera ce lundi matin qu'il s'agit en réalité d'une fracture du plateau tibial, contraignant le cadreur a une immobilisation de 6 semaines.

Les dernières nouvelles sont malheureusement moins bonnes qu’annoncées hier dans le #CRC. Notre cameraman souffre en fait d’une fracture du plateau tibial et devra être immobilisé 6 semaines.

Courage et bon rétablissement Olivier ! 💪🏻 https://t.co/nfipZX7uFS — Isabelle Ithurburu (@IsaIthurburu) January 3, 2022

À la fin de la rencontre en le LOU et le Racing, Baptiste Couilloud, frère de Barnabé impliqué malgré lui dans le fait de jeu, a tenu à rendre hommage au caméraman : ''Je voulais avoir une petite pensée pour Olivier, le cadreur d'UBB-BO. On a vu qu'il était sorti sur civière. Nous en tant que joueur on connaît ces blessures. On sait à quel point c'est douloureux et frustrant donc je pense que toute la famille du rugby s'unie pour lui envoyer toutes nos pensées ce soir.''