RUGBY. Equipe de France. Ntamack ou Jalibert, qui est l'ouvreur numéro 1 ? Galthié répond

RUGBY. Equipe de France. Galthié clarifie les choses concernant Matthieu JalibertDeux semaines nous séparent du coup d'envoi du Tournoi des 6 Nations. Deux semaines qui vont permettre à l'équipe de France de retrouver ses marques et de se préparer pour remporter la compétition pour la première fois depuis 2010. Après deux deuxièmes places, les Bleus veulent gagner. Ce mardi, le sélectionneur Fabien Galthié a dévoilé un groupe de 42 joueurs. Lesquels seront réunis à partir de dimanche. Une liste où ne figure pas Matthieu Jalibert pour l'instant. Le Bordelais s'est blessé en Champions Cup. Mais il postule pour le premier match contre l'Italie le 6 février. Il devrait en effet rejoindre les Bleus lors de la deuxième semaine d'entraînement à l'instar de son principal concurrent au poste d'ouvreur, Romain Ntamack. RUGBY. ''Injustice'', ''frustration'', accablés, les joueurs de Toulouse prennent la paroleLe Toulousain figure dans la liste initiale mais il pourrait faire partie des joueurs touchés par le Covid au sein de la formation haut-garonnaise. Si d'aventure les deux hommes sont absents, l'équipe de France pourra compter sur Antoine Hastoy et Léo Berdeu pour réviser ses gammes. Il n'est pas impossible que l'un des deux, potentiellement le Palois, puisse se glisser sur la feuille de match. Mais cela dépendra de l'état de forme de Ntamack et Jalibert ainsi que des entraînements du stage. Pour l'heure, l'ouvreur titulaire pour le Tournoi, c'est le Toulousain. Ce dernier a moins joué que le Bordelais l'an passé mais dans l'esprit de Fabien Galthié, c'est lui qui a les clés du camion bleu. Notamment grâce à son excellent match face aux All Blacks. Mais pas que comme il l'explique via le Midi Olympique :

Et une conséquence des dix-neuf matchs précédents, des vingt semaines de préparation. Les All Blacks, ce fut une expérience collective et individuelle, un voyage aussi. Durant ce genre de semaine, nous sommes tellement dans le sublime. Clairement, ce jour-là, Romain a été à la hauteur.

Ntamack est donc devant Jalibert mais le sélectionneur n'exclut pas de les associer à nouveau à l'avenir comme il a pu le faire face à l'Argentin et la Géorgie "avec une idée du cinq-huitième qui existe dans le rugby et dans notre jeu." Le staff tricolore compte bien retravailler cette association. "Ce n’est pas un échec. C’est une création, une fondation. On peut dire ce que l’on veut mais cette association a gagné deux fois. Elle menait au score quand on l’a modifiée. Elle nous a donné des idées, une expérience pour la suite. On peut débuter un match avec un cinq-huitième en n°15 et le terminer avec un autre en n°12. On ne jette rien." On pourrait donc très bien voir le Bordelais à l'arrière dans un avenir proche. Un poste qui appartient aujourd'hui à Melvyn Jaminet. RUGBY. Equipe de France. En concurrence avec Dulin et Jaminet, Bouthier réagit à sa non-sélection