RUGBY. Equipe de France. En concurrence avec Dulin et Jaminet, Bouthier réagit à sa non-sélection

Dans un entretien accordé à L’Equipe le jeudi 20 janvier, l’arrière polyvalent du MHR Anthony Bouthier annonce qu’il comprend Fabien Galthié.

Avec de la remise en question et du réalisme, Anthony Bouthier dresse un portrait objectif de sa situation. Dans un papier de L’Équipe, il parle d’une blessure au genou contractée fin 2020 qui l’a éloigné des prés internationaux. L’arrière des Cistes indique qu’une blessure pareille “ne (lui) était jamais arrivée”. Il complète : “Je rejoue en plein hiver, on perd, on perd, perd, ce n’était pas très agréable… Ça m’a aussi amené à ne plus jouer en équipe de France. C’était logique, mais c’était dur à accepter.” VIDEO. Le sauvetage à la testostérone d'Anthony Bouthier face aux 116kg de Cokanasiga lancés

Sans être résigné pour autant, le Landais d’origine explique qu’il comprend l’absence de son nom sur les dernières listes du XV de France. Le joueur aux 8 sélections explique : “Aujourd’hui, j’accepte le fait de ne pas être appelé en équipe de France, je sais qu’il faut travailler. Ceux qui ont pris la place le méritent et il ne faut pas être bête dans ces moments-là.” En rapport à l’évolution de son niveau, il dit : “Je suis conscient du niveau que j’avais (avant ma blessure).” Équipe de France. Dulin, Bouthier, Jaminet, Ramos : la valse des arrières !

Cependant, il ne voit pas le verre à moitié vide non plus et ne dit pas qu'il ne veut pas “retourner en sélection”. Il précise : “en restant en club cet automne, je me suis rendu compte que ça permettait de souffler. À l’automne 2020, j’étais arrivé à un moment où le corps disait stop. Ce jour-là, je me blesse au genou, mais le matin, je m’étais bloqué le dos en muscu.”

Plus tard dans son entretien accordé au quotidien sportif, il évoque également la concurrence en Bleu. Le joueur évoque des homologues de talents en sélection. Il donne son avis au sujet de l’arrière rochelais Brice Dulin et de l’actuel titulaire en sélection Malvyn Jaminet : “Je vois Brice Dulin « matcher ». D’entrée, je me dis : il va falloir que je m’y file parce qu’il y a du monde derrière. C’est normal, c’est le haut niveau. Il est titulaire le Tournoi suivant, absent en Australie, mais arrive la comète Melvyn Jaminet. Il a montré qu’il était au niveau en Australie et pendant la tournée de novembre. C’est un très bon buteur, un très bon joueur, il est jeune… C’est sûr que la concurrence… ” RUGBY. Jaminet désigné parmi les ‘‘révélations internationales de l’année’’ de RugbyPass