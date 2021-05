VIDEO. Le sauvetage à la testostérone d'Anthony Bouthier face aux 116kg de Cokanasiga lancés

L'arrière de Montpellier ne s'est pas défilé pour sauver son équipe à 5 mètres de la ligne face au colossal ailier de Bath Joe Cokanasiga.

On vous l'a dit, si Montpellier s'est qualifié pour la finale de la Challenge Cup ce samedi soir sur la pelouse de Bath, c'est en grande partie grâce à sa prestation héroïque en défense. Vaillants, solidaires, intelligents, les partenaires de Paul Willemse ont réellement impressionné sans le ballon face à cette colossale équipe anglaise.

Et puisque l'on parle de colosses, la formation du sud-ouest de l'Angleterre en dispose d'un tout particulièrement impressionnant sur son aile. Vous connaissez probablement Joe Cokanasiga, 23 ans, 1m93 et 116kg de barbaque fidjienne et quoi, 11,50 secondes au 100 mètres ? Le genre de garçon que l'on préfère avoir dans son équipe qu'en face. Eh bien à la 58ème minute du match face au MHR, l'international anglais (7 essais en 9 sélections !) s'est retrouvé mis sur orbite par Redpath et décalé tout seul dans son couloir à 40 mètres de la ligne. Lancé comme un frelon, l'on croyait l'essai tout fait pour le natif de Suva, quand bien même Anthony Bouthier revenait en travers à 10 mètres de l'en-but. L'arrière du MHR a fini dans le fleuve Avon derrière les tribunes vous pensez, tel un piéton qui se ferait renverser par un 38 tonnes ? Que nenni, l'international de 28 ans s'est sacrifié pour la patrie et s'est accroché comme un beau diable pour faire tomber Cokanasiga, bien qu'aidé par le retour de Tisseron après l'impact. Surement l'un des sauvetages défensifs de l'année !

Bouthier qui se défile pas face à Cokaganasiga ! #BATMHR pic.twitter.com/Ehzta9PYHd — ErosRugby 🏉 (@ErosRugby) May 1, 2021

