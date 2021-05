CHALLENGE CUP. Grâce à une masterclass défensive, le MHR enfonce Bath et rejoint la finale

Au terme d'une rencontre très serrée, Montpellier a fait tomber Bath, chez lui (10 à 19). Un exploit dû à une énorme défense. A rééditer face à Leicester.

"C'est que du bonus" disait Vincent Rattez au micro de France 4 à l'issue de la rencontre. En effet, au milieu d'une saison galère où le maintien en Top 14 est l'objectif principal, qu'elle fait du bien cette qualification en finale de Challenge Cup ! Ce samedi soir, sur la pelouse du Recreation Ground de Bath, Montpellier s'est en effet donné le droit de kiffer un tant soit peu sa saison, grâce à une victoire au forceps face aux Anglais. Malgré une entame de match à la faveur des locaux et un essai de Will Stuart (3ème), les Cistes ont laissé passé l'orage pour finalement inscrire leurs 3 premiers points, puis se libérer un peu dans son jeu. Sur un avantage en cours après maul, Benoît Paillague voyait le second rideau dégarni et tentait un petit par-dessus à hauteur des 40 mètres dans le fermé. Rebond favorable pour Rattez, deux contre un magnifiquement joué par l'ailier international pour Camara et le troisième ligne aux 17 sélections finissait le coup sur les cannes, en résistant à Ewels et Spencer (7 à 10, 23ème). Après un duel de buteurs entre les deux numéros 9, le MHR menait même 10 à 16 à la pause.

Au retour des vestiaires, Paillaugue voyait sa première tentative de but heurter le poteau. S'en suivrait alors des séquences défensives à n'en plus finir. A partir de la 52ème minute et durant presque toute la seconde période, les hommes de PSA ont dû s'employer comme des morts de faim sur leur ligne pour ne pas céder. Mais au courage, face à des individualités comme Faletau, Underhill, Mercer, Joseph, Watson et consorts, le 12ème du Top 14 n'a rien lâché : même à 14 après le carton jaune de Forletta, Montpellier finissait toujours par s'en sortir soit par un grattage, soit par une pénalité obtenue, soit par un ballon tombé des Anglais. Enorme. Au bout du bout, le revenant Handré Pollard scellait même le score (10 à 19) après une énième pénalité récupérée. Le MHR a donc retrouvé un collectif et s'offre un peu de gaieté dans cette saison compliquée. Il ira disputer une finale de Challenge Cup à Londres dans 3 semaines, face à Leicester. Pour peut-être le 2ème titre de son histoire dans la compétition, après la victoire de 2016.