RUGBY. Jaminet désigné parmi les ‘‘révélations internationales de l’année’’ de RugbyPass

Le jeune joueur catalan a été désigné par les journalistes de RugbyPass comme l’une des 6 révélations de l’année.

On en entend beaucoup parler en France, mais qu’en est-il à l’étranger ? Ce samedi 25 décembre, on en a eu un début de réponse. Le média RugbyPass a dévoilé son avis sur le “joueur le plus “sous-estimé” du rugby international et la “révélation” de l'année”. Un avis divisé parmi les différents membres de la rédaction. Si aucun Français n’a été désigné chez les joueurs les plus “sous-estimé” du globe, un tricolore fait apparition en tant que “révélation”. Il s’agit du sang et or Melvyn Jaminet qui reçoit déjà des éloges internationales à seulement 22 ans.

C’est le journaliste Tom Vinicombe, néo-zélandais d’origine et vivant en Angleterre, qui l’a désigné comme LA “révélation” de l’année. Il dit :

Melvyn Jaminet n'avait même pas joué un seul match dans l'élite du rugby français avant d'être appelé en équipe nationale pour la tournée en Australie. Alors que la formation tricolore qui s'est rendue dans le sud avait un air d'équipe C, il a été phénoménal à l'arrière des Bleus et ceci même lorsque les joueurs de premier choix ont été rappelés à l'action en novembre. Jaminet a conservé, à juste titre, sa place dans l'effectif avec le maillot floqué du 15.”

Les autres joueurs nommés par les différents rédacteurs sont les Australiens Len Ikitau et Andrew Kellaway, mais aussi le Gallois Taine Basham, le néo-zélandais Samisoni Taukei’aho et l’Irlandais Caelan Doris. VIDÉO. Découvrez le superbe reportage sur Melvyn Jaminet, étoile montante du rugby français !

Il est “l’OVNI” de l’année 2021 selon le sélectionneur des Bleus. Melvyn Jaminet a explosé certains records cette année avec les Bleus. Avec 91% de réussite au pied, soit 41 coups de pattes réussis pour 45 tentés, il affole les compteurs. En 6 sélections, il totalise déjà 89 points avec la France. Ce chiffre fait de lui le joueur de l’USAP à avoir inscrit le plus de points sous la tunique frappée du Coq. Un total qui représente -déjà- 20% des points inscrits par Frédéric Michalak, meilleur réalisateur de l’histoire du XV de France, dans sa carrière en Bleu. Jaminet inscrit, en moyenne, environ 15 points par match. À ce rythme-là, il suffira seulement d’une petite trentaine de sélection pour que l’arrière dépasse le maître. Alors, qui prend le pari ?