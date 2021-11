France Rugby. LA stat impressionnante : Melvyn Jaminet, le canonnier des Bleus

Les débuts de Melvyn Jaminet en Bleu sont fracassants : en plus de ses qualités dans le jeu, il a déjà inscrit 89 points en 6 rencontres. Un record, à ce stade.

C'est peu dire que Melvyn Jaminet fait partie des réussites de l'année chez les Bleus. Arrivé là en Australie alors qu'il n'avait pas la moindre minute de Top 14 dans les jambes, l'arrière de l'USAP a plus qu'impressionné que ce soit cet été ou durant l'automne, ces dernières semaines. À tel point qu'il paraît presque insensé (comme d'autres choix de la même instance d'ailleurs) que l'ancien hyèrois ne soit pas nommé dans la liste des potentielles révélations de l'année de World Rugby.

ARBITRAGE. Y'avait-il réellement en-avant de Melvyn Jaminet sur l'essai refusé à Antoine Dupont ?

Car au-delà du fait qu'il fait qu'il "pue" le rugby, qu'il soit serein en défense et sur les ballons hauts et que sa vitesse fasse de lui un danger permanent, Jaminet a surtout prouvé qu'il était un buteur de (top) niveau international. Sur ses 6 premières capes, le joueur formé à Toulon a en effet passé 41 des 45 coups de pieds qu'il a tentés, soit 91,9% de réussite ! Avec 89 points marqués au passage, le garçon de 22 ans est tout simplement le recordman de l'histoire de l'Équipe de France à ce stade, bien loin devant des garçons comme Titou Lamaison (46 pts) ou Thomas Castagnède (42 pts), comme le signale Actu Rugby.

XV de France. Melvyn Jaminet, le minot s’illustre déjà par une statistique “Made in USAP”

Et à l'étranger ? Oh, dans l'histoire, ils ne sont que deux à avoir dépassé la statistique hallucinante du petit frère de Kylian. Et oui, au-delà du talent et de la réussite, on oublie souvent que cette responsabilité si cruciale n'est que très rarement confiée à des débutants au niveau international. C'est ainsi que "Mel" n'est devancé que par les Néo-Zélandais Grant Fox et Andrew Mehrtens, qui culminaient eux à 112 unités en 6 sélections... Quid du recordman de points français (436 en 77 capes), Frédéric Michalak ? Au même stade, il n'en était qu'à 3 petits pions, ce qui peut laisser imaginer de (très) grandes choses pour son cadet de 17 ans...

Vers l'infini et l'au-delà ?

D'autant qu'en dehors de nos contrées et pour vous donner un ordre d'idées, les deux meilleurs réalisateurs de l'histoire internationale furent eux aussi derrière Melvyn après le même nombre de match. Dan Carter, ça vous dit quelque chose ? Et bien le GOAT n'en était "qu'à" 83 unités après 6 capes, dont 4 essais, lors de ses débuts fracassants en 2003. Sir Jonny Wilkinson ? Il ne comptait alors qu'une grosse quarantaine de points...

TRANSFERTS. Melvyn Jaminet aurait rencontré Ugo Mola et Didier Lacroix !

Quand on sait que le premier finit avec 1598 points au compteur (en 112 sélections) et le second à 1246 (en 97 sélections avec l'Angleterre et les Lions), l'on se dit que le champ des possibles est actuellement immense, à condition d'avoir la même longévité que ces deux pontes du rugby. Et si leur marque finale paraît intouchable, imaginez seulement si un jour, par le fruit du talent et du travail, Jaminet finissait par détroner celui qu'il admirait sur la pelouse de Mayol quand il était petit... Aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre d'années.