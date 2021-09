TRANSFERTS. Melvyn Jaminet aurait rencontré Ugo Mola et Didier Lacroix !

Selon RMC Sport, le jeune arrière catalan aurait déjà rencontré le président et l'entraîneur toulousain.

C’est la petite bombe du week-end niveau transfert, le Stade Toulousain avance bel et bien dans le dossier Melvyn Jaminet. Courtisé par de nombreux clubs de Top 14, l’arrière du XV de France lors de la tournée en Australie aurait une préférence pour les rouges et noirs. Selon RMC Sport, le joueur aurait rencontré Ugo Mola et Didier Lacroix avec l’accord de son club. L’article avance que les négociations faites avec le club de la ville rose sont les plus avancées parmi tous les prétendants au jeune crack de l’USAP. En dehors d’une augmentation de salaire, le joueur serait surtout intéressé par la possibilité de gagner de nombreux titres avec l’actuel champion de France en titre. TRANSFERT. Après Barassi, Vincent et Jaminet, Toulouse vise Arthur Retière (La Rochelle)

Cependant, le président catalan François Rivière aurait bien précisé qu’à “l’heure actuelle, rien n’est fait et aucune décision n’est prise”. Selon d’autres sources, l’international est avant tout concentré sur sa saison de Top 14 avec l’USAP dans le but d’aider les catalans à se maintenir. Cependant, les histoires de transferts ne devraient pas plaire au principal intéressé. Comme le disait son entraîneur, Patrick Arlettaz, à Actu Rugby au début du mois de septembre : “Je crois que son souhait, désormais, c’est de parler rugby. Et le meilleur moyen, c’est de jouer au rugby.” Aligné à une seule reprise pour trois matchs possibles cette saison, le staff catalan semble protéger sa pépite. En espérant que le joueur fasse de nouveau parler la poudre de manière aussi régulière qu’en Pro D2 la saison dernière.