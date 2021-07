XV de France. Melvyn Jaminet, le minot s’illustre déjà par une statistique “Made in USAP”

Impérial durant le second test match face à l’Australie, le jeune catalan de 22 ans s’illustre par une statistique inattendue chez les internationaux de l'USAP.

Veni, vidi, vici. Une expression qui décrit à merveille la performance à Melbourne de Melvyn Jaminet face aux Wallabies ce mardi 13 juillet. Auteur de 23 des 28 points tricolores, l’ouvreur de formation aura sû montrer toute sa classe face aux perches. Également responsable de 3 points lors du premier test à Brisbane, le catalan culmine donc déjà à 26 points en Bleus pour seulement 2 sélections. Une performance qui lui permet d’intégrer un podium inattendu : celui des meilleurs réalisateurs catalans avec le XV de France.

Avec 26 points, il est le 3ème international à avoir marqué le plus de points tout en portant, en parallèle, le maillot de l’USAP en club. Si l’on ne compte que les joueurs de l’ère professionnelle, il en est même le second ! Dans ce classement, le premier est l’illustre catalan David Marty. Le centre a marqué 11 essais en 37 sélections, ce qui amène son total à 55 points. Le second, quant à lui, est également un joueur mythique des Arlequins Perpignanais : Joseph Desclaux. Si ce nom vous dit quelque chose, c’est peut-être parce que la tribune Est du Stade Aimé Giral porte son nom. Entre 1929 et 1946, il porte les couleurs de l’AC Perpignan qui deviendra ensuite l’USAP. Ceci entrecoupé de passage à Grenoble ou au club de rugby à XIII de Bordeaux. Auteur de 27 points avec les règles de l’époque, 33 points si on le rapporte aux normes actuelles, il double d’une courte longueur Melvyn Jaminet. Dans ce tableau, son nom est déjà associé aux plus grands. Sera t-il capable d’enchainer les rencontres avec les Bleus pour espérer arriver à la tête de ce classement ? Seul le temps nous le dira.