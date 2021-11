VIDÉO. Découvrez le superbe reportage sur Melvyn Jaminet, étoile montante du rugby français !

Après une tournée d'automne très réussie à titre personnel, Melvyn Jaminet s'est confié à France Télévisions sur son parcours loin d'être académique.

Inconnu du grand public il y a un peu plus d'un an, Melvyn Jaminet est désormais un titulaire en force chez les Bleus ! À seulement 22 ans, et après 6 sélections avec le XV de France, le Perpignanais semble mettre tout le monde d'accord, grâce notamment à un jeu au pied exceptionnel. Une récompense magnifique pour le natif de Hyères, qui n'était pas destiné au départ à devenir professionnel.

Après avoir fait toute son école de rugby au RCT, Melvyn Jaminet n'est pas conservé par son club de cœur, et doit donc partir à l'âge de 18 ans. Très contrarié, ce dernier hésite même à arrêter le rugby, voyant son rêve s'éloigner de plus en plus. L'arrière rebondit finalement en fédérale 2 à Hyères, où il y rencontre Grégory Le Corvec. Ce dernier voit en lui un potentiel énorme, et le fait essayer à Perpignan, grâce notamment à David Marty. La suite ? Vous la connaissez sûrement : Jaminet explose, avant de devenir l'une des principales attractions de notre championnat.

Une trajectoire incroyable pour ce jeune joueur, qui a réussi à s'adapter rapidement au monde professionnel. Son histoire est à découvrir en détail dans ce très beau reportage, fait à son honneur.