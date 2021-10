Équipe de France. Dulin, Bouthier, Jaminet, Ramos : la valse des arrières !

À deux ans du mondial, aucun joueur ne se dégage au poste d'arrière. La tournée d'automne nous donnera peut-être plus de réponses sur qui pourra s'imposer.

Si pour certains postes, le titulaire est déjà trouvé (Dupont en 9, Marchand au talon), ce n'est pas du tout le cas pour le poste d'arrière. Longtemps occupé par le Toulousain Maxime Médard, le numéro 15 est aujourd'hui courtisé par de nombreux prétendants, tous plus talentueux les uns que les autres ! Des joueurs qui ont su, lorsqu'ils en avaient l'occasion, prouver de quoi ils étaient capables au niveau international. Alors qui de Dulin, Jaminet, Ramos, Buros ou même Bouthier pour s'installer comme titulaire à l'arrière ?

Brice Dulin, le choix logique ?

Absent chez les Bleus pendant quelques années, le natif d'Agen a su trouver la force mentale pour revenir à son meilleur niveau, malgré de gros problèmes personnels. Une détermination qui a payé puisque trois après sa dernière sélection, Fabien Galthié le rappelle pour disputer la coupe d'automne des nations. Une chance que ce dernier saisira à deux mains ! Avec des performances XXL contre l'Angleterre, mais également durant l'ensemble du tournoi des VI nations 2021, il s'impose comme le nouveau titulaire au poste, à 31 ans. Non-sélectionnable pour la tournée estivale car joueur du Stade Rochelais, Brice Dulin a suivi depuis la France les exploits de Melvyn Jaminet en Australie. Son expérience, sa fiabilité sous les ballons hauts, mais également sa vision de jeu font de lui une valeur sûre à ce poste, et peut-être même le titulaire de ce XV de France.

L'OVNI Melvyn Jaminet

Comme le dit si bien Fabien Galthié, Jaminet est un OVNI. Encore en Pro D2 l'année dernière, il s'est retrouvé propulsé cet été comme titulaire à l'arrière du XV de France. La pression ? Le Perpignanais ne connaît pas. Auteur du coup de pied victorieux lors du second test face à l'Australie, Jaminet a réalisé une tournée plus que satisfaisante. Déjà courtisé par le Stade Toulousain, l'arrière confirme sa bonne forme en ce début de saison. C'est donc sans surprise que le staff tricolore a décidé de l'appeler pour préparer cette tournée d'automne. Mais dans quel rôle ? Car si Brice Dulin semble avoir une longueur d'avance, sa précision face aux perches pourrait être un argument très convaincant. Nul doute donc que cette place tant convoitée se jouera entre ces deux joueurs aux qualités exceptionnelles.

Thomas Ramos, encore trop juste ?

C'est dans ce genre de cas que l'on peut se rendre compte du vivier de joueurs que nous avons en France. En effet, Thomas Ramos, double champion de France avec Toulouse et champion d'Europe en 2021, semble être pour le moment numéro 3 dans la hiérarchie des arrières ! Difficile à croire quand on connaît la qualité du joueur de 26 ans. Et pourtant, les deux autres précédemment cités sont pour l'heure mieux placés pour postuler en 15. Moins flamboyant que Dulin et Jaminet sous le maillot tricolore, c'est surtout avec le Stade Toulousain que Thomas Ramos impressionne. Buteur attitré devant Ntamack, sa fiabilité dans l'exercice du tir au but est un gros avantage. De plus, ce dernier peut aussi bien évoluer à l'arrière qu'à l'ouverture ! Il avait d'ailleurs été aligné à ce poste par Ugo Mola lors des deux dernières finales du Top 14, et avait réalisé des matchs fabuleux. Une polyvalence qui doit sûrement beaucoup plaire à Galthié. Néanmoins, Ramos semble encore trop juste pour espérer être le titulaire au poste, mais nul doute que cette tournée lui permettra de se montrer au niveau international.

Buros et Bouthier en embuscade

Quand on vous disait que le vivier du XV de France était incroyable ! Tous deux très bons, Romain Buros et Anthony Bouthier peuvent aujourd'hui prétendre légitimement au XV de France. Si le dernier nommé n'a pas été appelé par Fabien Galthié, le Montpelliérain reste une option tout à fait sérieuse au poste. Il paye cependant la forme moyenne de son équipe, qui ne lui permet pas de briller. De son côté, Romain Buros est à l'image de l'UBB : sur un nuage. Très régulier depuis quelques saisons maintenant, l'ancien joueur de Pau a été sélectionné pour la première fois en équipe de France ce lundi. Une récompense largement méritée, pour celui qui a déjà inscrit deux essais en ce début de saison. Derrière Dulin, Jaminet et Ramos dans la hiérarchie, le Bordelais prouve néanmoins qu'il faudra compter sur lui pour l'avenir. À eux désormais de prouver au staff du XV de France qu'ils sont au niveau.