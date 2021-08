XV DE FRANCE - Thomas Ramos : “J’ai rarement eu ma chance pour le moment.”

Dans un entretien accordé au Midi Olympique, Thomas Ramos évoque ses ambitions internationales et demande à Galthié de lui donner sa chance.

Alors que la presse évoquait le possible intérêt du Stade Toulousain pour Melvyn Jaminet, il n’y a visiblement pas que chez les rouges et noirs que Thomas Ramos est voué à avoir de la concurrence. Dans un entretien accordé au Midol paru le 09 août dernier, l’arrière polyvalent champion de France et d’Europe a évoqué l’embouteillage au poste de 15 en Bleu ainsi que ses ambitions sous le maillot frappé du coq. Il dit : “Je pense que je suis capable d'assumer un rôle si on me laisse ma chance de pouvoir y être. Après je n'oublie pas qu'il y a d'autres joueurs. Anthony Bouthier avait bien enchaîné, puis je me suis blessé et Brice Dulin, qui est un excellent joueur, est revenu. Tant mieux s'il y a de la concurrence." XV de France - Qui de Dulin, Bouthier ou Ramos pour débuter en 15 ?

Visiblement impatient de relever le challenge qui consiste à s’imposer en Bleu, l’ancien Columérin ne demande qu’une seule chose à Fabien Galthié : lui laisser sa chance. Cette dernière, il l’avait notamment obtenue face à l’Ecosse lors de l’Autumn Nations Cup, il revient sur cette rencontre : “Il faut surtout qu'on me laisse l'opportunité de m'exprimer. J'ai rarement eu ma chance pour le moment. Quand je l'ai eu en Ecosse à l'automne dernier, j'ai répondu présent, que ce soit sur ma capacité à pouvoir soulager l'équipe dans les airs ou au pied.” Auteur de 14 des 22 points inscrits par la France ce jour-là, Thomas Ramos avait été un des principaux artisans de cette victoire.

Mais il ne veut pas seulement être appelé, le Toulousain veut participer aux rencontres ! Il dit : “J’ai bien entendu envie d’être appelé mais c’est surtout l’envie de jouer qui m’anime. Quand on représente son pays, on veut forcément jouer.” Des déclarations qui arrivent à la suite d’une tournée d’été où la concurrence s’est encore étoffée au poste d’arrière. En effet, les performances récentes de Melvyn Jaminet face aux Wallabies pourraient permettre au Catalan d’intégrer les discussions, au moins pour cet automne. Avec quatres prétendants définis, il va falloir se montrer de la plus belle manière durant ce début de championnat !