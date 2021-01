XV de France - Qui de Dulin, Bouthier ou Ramos pour débuter en 15 ?

Alors que le Tournoi approche, Dulin, Bouthier et Ramos semblent promis à une folle lutte à 3 pour s'octroyer le poste d'arrière. Mais qui aura le dernier mot ?

XV de France - Depuis quand le staff n'avait pas eu un choix de riche à l'arrière ?On le rappelait sur notre site en milieu de semaine, le renouveau du XV de France a aussi contribué à faire éclore une plénitude de talents au plus haut niveau et au même poste. Autrement dit, le réservoir de positions clés comme celle de demi de mêlée, de talonneur ou… d’arrière, a clairement été pourvu au possible par l’avènement ou l’arrivée à maturité simultanée de plusieurs garçons. Pour ne pas dire devenu pléthorique. À notre échelle, avoir aussi sur le flanc d’une troisième ligne près d’une dizaine de joyaux qui prétendent potentiellement à une place dans les 23 (Ollivon, Cros, Cretin, Jelonch, Woki, Macalou + Fischer, Camara) aurait relevé de l’ineptie il y a encore 1 an. Mais l’alignement des planètes - équipe de France et clubs performants-capitalisation de confiance-explosion au plus haut niveau - en a décidé autrement, pour le plus grand bonheur de Fabien Galthié et à terme, du nôtre.

À l’arrière, ce sont a priori 3 garçons partant peu ou prou sur la même ligne qui se disputeront l’unique place de garant du fond de terrain en vue du Tournoi 2021. On l’évoquait récemment, Brice Dulin, Anthony Bouthier et Thomas Ramos - dans cet ordre (?) - constituent aujourd’hui un triumvirat de feu susceptible de s’octroyer le poste de numéro 15 en Bleu. Chose qui n’était plus arrivé au XV de France depuis des lustres. Mais alors qui pour débuter dans la peau d’un titulaire et quels sont les arguments de chacun pour y prétendre ? Éléments de réponse ci-dessous.

D’après moi et aussi improbable que cela aurait pu paraître il y a de ça 3 mois, Brice Dulin apparaît aujourd’hui en position de force pour chiper le 15 au nez et à la barbe des deux autres. Quand bien même son regain de forme du côté de la Rochelle lui a redonné une certaine visibilité, on le pensait, à 30 ans, bien loin derrière le duo Bouthier - Ramos, qui semblait installé. Oui mais voilà, la situation inédite sur la mise à disposition des internationaux en fin d’année lui a donné sa chance, et ses performances de folie lors de l’Autumn Nations Cup ont, semble-t-il, complètement rebattu les cartes. De là à débuter en Italie ? Ses qualités aériennes uniques dans l’Hexagone sont en tout cas une vraie assurance tous risques pour le XV de France, comme il l’a démontré en décembre lorsqu’il fut bombardé par les canonniers anglais. De plus, le Brice Dulin maritime a aussi retrouvé des « jambes » et son appétence pour quelques relances électriques et bien senties, lui qui est toujours aussi fort pour se sortir de la pression avec brio grâce à la solidité de ses appuis. Ajoutés à sa patte gauche intemporelle, ce sont autant d’arguments qui pèsent aujourd’hui lourd dans la balance au moment de faire les comptes entre les différents prétendants au poste.

Bouthier renvoyé dans ses 22 ?

Pour autant, le titulaire dans le fond du terrain en 2020 est toujours largement dans les plans du sélectionneur. Qu’on le veuille ou non, Anthony Bouthier (6 sélections, autant de titu’) n’a jamais déçu lors de ses apparitions en Bleu. Certes l’engouement dont il a fait l’objet lors du début d’année dernière est quelque peu retombé à l’automne, où il fut nettement moins imparable dans le fond du terrain. D’autant que du fait des blessures du côté de Montpellier, l’ancien breton joue principalement à l’ouverture (5 fois sur 7) cette saison en club, au milieu d’une équipe mal en point qui plus est. Pas l’idéal pour se mettre en valeur pour le 15 sous le maillot frappé du coq… Mais le joueur de 28 ans a pour lui une profondeur de jeu au pied comme on n’en fait plus en France, et cela constituait jusqu’ici un élément clé du système de jeu de Fabien Galthié, soucieux d’être pragmatique et d’occuper avec force le camp adverse. En ce sens, personne n’a oublié sa vrille de 90 mètres avec rebonds contre l’Angleterre en ouverture du dernier Tournoi. Également plutôt propre dans le jeu en l’air, Bouthier est de ceux qui à défaut d’être brillants, ne sont (presque) jamais décevants. Ce qui devrait lui offrir une place dans les 23, mais rien n’est moins sûr pour les 15.

Ramos porté par le Stade Toulousain

Quant à Thomas Ramos, saura-t-il faire bouger les lignes en cette année 2021 ? En équipe de France, après les tumultes autour de lui lors du Mondial 2019, le natif de Mazamet n’a jamais vraiment déçu, mais n’a jamais été transcendant non plus. Sans être trop dur avec ce garçon de 25 ans seulement, l’ancien columérin n’a connu que 5 petites titularisations à l’arrière en 14 sélections en Bleu, et, en toile de fond, a chaque fois laissé l’impression que la marche qui sépare le niveau international du reste était encore un peu trop grande. Malgré tout, sans être lancinant, Ramos a quand même inscrit 14 points lors de sa seule titularisation de l’année 2020 en EDF, cruciaux dans la victoire finale en écosse (15 à 22). Surtout, l’arrière surfe sur la dynamique du Stade Toulousain depuis plusieurs semaines et tourne à 13,5 points de moyenne en Top 14 à chaque fois qu’il débute les rencontres. Aussi 4 fois titulaire à l’ouverture cette saison, le buteur stadiste semble avoir franchi un (petit) palier ces derniers mois, quand ses qualités de but et de polyvalence pourraient bien lui octroyer une place au chaud sur le banc du XV de France. Avec son profil de remplaçant idéal, pour le maillot du titulaire, cela semble tout de même compliqué.

Enfin, l’option Mathieu Jalibert semble peu probable mais mérite tout de même d’être évoquée. S’il dispose de vraies qualités de vitesse pouvant convenir à merveille en fond de terrain, le Bordelais n’a néanmoins joué à ce poste que 3 fois et au tout début de sa jeune carrière, lui qui est installé à l’ouverture à l’UBB et en EDF depuis ses premiers pas au niveau pro. Un temps évoquée lors de la prise de fonction de Fabien Galthié, cette éventualité ne semble plus du tout d’actualité tant Jalibert marche sur l’eau en club et semble promis à prendre les rennes du XV de France à l’ouverture. Au moins durant l’absence de Romain Ntamack, blessé.