Dupont, Toulouse, Jaminet, le Palmarès complet de la Nuit du Rugby

Le Stade Toulousain et Antoine Dupont été dans la lumière lors de la Nuit du Rugby ce lundi soir. Retrouvez le palmarès complet.

La Nuit du Rugby a livré son verdict, et sans surprise, le Stade Toulousain et Antoine Dupont ont récolté les honneurs de leurs pairs et des supporters. Champion de Pro D2, l'USAP a également été récompensé tout comme son joueur star Melvyn Jaminet.

Le palmarès complet de la Nuit du Rugby :

Meilleur joueur du TOP 14 (vote des joueurs)

Antoine Dupont (Stade Toulousain)



Meilleur joueur de PRO D2 (vote des joueurs)

Melvyn Jaminet (USA Perpignan)



Révélation (vote des joueurs)

Melvyn Jaminet (USA Perpignan)



Antoine Dupont (Stade Toulousain)

Meilleure joueuse Équipe de France à XV (vote des joueuses)

Marjorie Mayans (France Rugby)

Meilleur arbitre (vote des joueurs, des entraîneurs et des arbitres)

Stade Toulousain

Meilleur staff d'entraîneurs PRO D2 (vote des entraîneurs)

USA Perpignan

Plus bel essai (vote du grand public en direct en amont et pendant la cérémonie)

Matthis Lebel lors de la 21 ème journée de TOP 14 (Stade Toulousain)

Meilleure joueuse Équipe de France à VII (vote des joueuses)