TOP 14. USAP. Patrick Arlettaz : ‘‘On ne peut pas se permettre ça’’

Malgré le bonus défensif, l’entraîneur catalan n’a pas semblé satisfait de la partition jouée par l’USAP ce samedi. Score final : 23 - 28

L’USAP grappille des points au classement et sort petit à petit la tête de l’eau. Sur les 6 derniers matchs, les catalans ont su se rajouter des unités au classement à quatre reprises, dont deux victoires. Une dynamique bien plus convaincante que Biarritz et ses 5 défaites consécutives. Cependant, ce compte ne paraît pas satisfait le chef d’orchestre des sang et or. Patrick Arlettaz s’est exprimé en conférence de presse ce samedi 29 janvier. À la suite de la défaite à domicile contre le LOU, il dit en conférence de presse : “On a bien défendu sur notre ligne. Après… C’est la moindre des choses de bien défendre sur sa ligne. On n’a pas été bon dans le jeu au pied, on n’a pas réussi à garder le ballon, on n’a pas été conquérant, on a fait beaucoup de fautes. On n’a pas été à un bon niveau et nous, avec ce qu’on joue, on ne peut pas se permettre ça.” RUGBY. TOP 14. Arlettaz : ''Sur 10 000 personnes, s'il y a quatre cons, le reste doit leur faire comprendre qu'ils le sont''

Le manager souligne également que le point de bonus défensif est “le seul côté positif du match.” Il complète en précisant que son équipe n’a fait “preuve de caractère que dans les 6 dernières minutes”. Patrick Arlettaz, mécontent, avait donc faim de victoire. Une volonté partagée par ses joueurs. Sacha Lotrian s’exprime en conférence de presse à ce sujet. Il dit : “Il y a de la frustration, parce qu’on ne voulait pas que ça. [...] Il nous a manqué des bases. Ce qu’on met en place à l’entraînement, on n'a pas réussi à le faire. J’aurais aimé gagner 4 points, voire plus.” De la déception côté USAP, qui devra vite être mise de côté. Les Perpignanais reçoivent le Stade Toulousain, privés de leurs internationaux, la semaine prochaine puis enchaînent avec un déplacement important à Toulon.