RUGBY. TOP 14. Arlettaz : ''Sur 10 000 personnes, s'il y a quatre cons, le reste doit leur faire comprendre qu'ils le sont''

Dans l'émission de ce lundi de France ''100% USAP'', l'entraineur de l'USAP Patrick Arlettaz est revenu sur les publics montrés du doigt dernièrement.

VIDEO. USAP. 100% cagade : Acebes et Deghmache offrent le bonus offensif au MHRPour le match de survie en Top 14, Perpignan se déplaçait en territoire hostile à Aguiléra. L'ambiance a pourtant été décrite comme inacceptable, notamment envers Mathieu Acebes, capitaine de Perpignan et né à Bayonne. Ce dernier, par tempérament, avait fait comprendre qu'il était prêt à discuter directement en face des supporters si ceux-ci avaient quelque chose à lui reprocher. Sur France Bleu Roussillon, le journaliste Marc Tamon, présent au stade ce jour-là, compare ce qu'il s'est passé ce samedi avec d'autres situations à Aimé-Giral : "on aime le public chambreur, chaud, qui crie et chante. Mais quand ça passe à la vulgarité, ça dépasse les bornes et ce n'est pas tolérable". Patrick Arlettaz, approuve ses dires.

Il ne faut pas parler de Matthieu et de ce qu'il représente car cela excuse ce genre de comportements. On aime cet esprit chambreur, c'est une fierté pour nous pratiquants de jouer un sport différent, pour les supporters de regarder un sport différent, comparé au foot notamment. Nous n'avons pas de leçons à donner par rapport au dernier match à Perpignan quand un spectateur s'était cru malin d'insulter le quatrième arbitre odieusement.

Comme exemple de chambrage bon enfant, un raté de Melvyn Jaminet en première mi-temps où le public biarrot avait embrayé par des "Toulousains ! Toulousain !", en référence à la future arrivée de l'arrière de l'équipe de France à la ville rose. "Ça m'a fait rire", avoue son entraineur, "contrairement à sa première mi-temps". Ambiance...

VIDÉO. TOP 14. Perpignan maitrise et remporte le choc des promus face à Biarritz

Protéger le rugby

Les derniers évènements dans les stades de Ligue 1 continuent de perpétuer la réputation du football. Arlettaz espère que son sport restera protégé. "Pour l'instant, je ne connais pas un seul parent qui hésite à amener son gamin au stade de rugby. Ce n'est pas le cas au foot". Des propos forts qui s'expliquent par des arguments factuels : "On est encore un sport de masse populaire avec des stades remplis [...] Ce serait un drame que ça change. Notre sport véhicule des valeurs qui ne sont pas en accord avec ce genre de choses". S'il avoue ne pas être le mieux placé pour parler de l'arbitrage, il estime qu'il y a des manières de s'y prendre. Il souhaite également ne pas perdre les ferveurs populaires à cause des insultes à répétition notamment.

On aime le chauvinisme. La pseudo hostilité des Biarrots fait partie du folklore, c'était génial. Il faut être capable en tribune d'expliquer à ce genre de supporters (les perturbateurs, NDLR) qu'ils n'ont pas leur place au rugby. Sur 10 000 personnes, s'il y a quatre cons, le reste doit leur faire comprendre qu'ils le sont.

En somme, être chaud bouillon oui, mais dans le respect de la règle. Car les débordements de quelques-uns causent du tort à la majorité. Les amalgames sont monnaie courante notamment envers le public catalan. Marc Tamon conclut la séquence avec un message aux supporters : "Il faut se calmer, faire redescendre la température, surtout qu'il y a des matchs importants qui vont arriver".