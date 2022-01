VIDÉO. TOP 14. Perpignan maitrise et remporte le choc des promus face à Biarritz

Ce samedi 08 janvier, l’USAP est ressorti vainqueur d’un match important dans la course au maintien.

C’est fait. L’USAP a battu le BO chez lui sur le score de 23 à 25. Une opération qui, en plus de donner de l’air aux Catalans, leur assure de se placer devant les Biarrots en cas d’égalité au classement. Une situation qui pourrait permettre aux coéquipiers de Melvyn Jaminet de se sauver. Du côté du Biarritz Olympique, le constat est mauvais. Plombés par une interception de Tristan Tedder, les Basques finiront la saison avec deux défaites face à l’autre promu de la saison de Top 14 21-22. Brett Herron, qui a pourtant tant aidé le BO depuis le début de saison, avait une bien difficile pénalité de la gagne. À 40 mètres excentrés, le miracle n’est pas arrivé. Rajoutez à cela une mauvaise passe, du tout aussi irréprochable Francis Saili, qui met fin à une bonne séquence rouge et blanche en fin de rencontre. Perpignan tout simplement plus fort ? Ou bien, défaillance des cadres basques dans les grands rendez-vous ? La fin de saison nous en dira plus… RUGBY. Top 14. L'USAP condamne fermement les injures d’un spectateur envers une arbitre

Au terme de la rencontre, Mathieu Acebes s’est exprimé selon des propos recueillis par Rugbyrama. Il dit :

Je pense que les deux équipes avaient coché ce match. Il avait une importance énorme pour la suite du championnat. Nous sommes restés concentrés sur notre objectif et sur ce qu’on avait à faire, sans se préoccuper du reste. Je pense qu’on aurait pu être bien mieux en première mi-temps, mais nous avons déjoué avec un mauvais jeu au pied, qui nous a laissé dans notre camp alors que nous avions le vent. Nous n’en menions pas large à la mi-temps, parce qu’on savait qu’on allait jouer face au vent et qu’il allait falloir passer la seconde. Nous avons été chercher le match.”