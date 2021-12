RUGBY. Top 14. L'USAP condamne fermement les injures d’un spectateur envers une arbitre

Suite à sa convocation devant de la Commission à l’issue de la rencontre face à Castres, l'USAP a tenu à rappeler ses supporters à l'ordre.

L'USAP va devoir répondre des agissements d'un supporter devant la commission de discipline le 5 janvier prochain. La formation catalane a été convoquée suite au match face à Castres lors de la 13e journée de Top 14 à la suite d'un incident. Si la LNR n'a pas donné les contours de ce dernier, le communiqué de Perpignan nous apprend qu'un spectateur aurait proféré des insultes. Une situation qui ne serait pas nouvelle. "Depuis plusieurs matchs au stade Aimé Giral nous déplorons certains comportements, contraires aux valeurs de respect et de convivialité qu’incarnent le rugby et l’USAP." Dans le cas présent, il s'agirait d'injures sexistes envers la cinquième arbitre Doriane Domenjo comme l'explique l'Indépendant. "Nous condamnons ces agissements qui donnent une mauvaise image de notre public et de notre club, et qui n’ont rien à faire dans notre stade. Nous sommes parfois déçus et frustrés par le résultat d’un match, mais en tout état de cause, les valeurs du rugby doivent toujours être préservées." L'USAP va devoir répondre de ce comportement et pourrait être sanctionné financièrement.

Suite à la convocation de la Commission de discipline et des règlements (LNR) à l’issue de la rencontre face à Castres olympique, le club condamne fermement les injures d’un spectateur auprès des acteurs de la rencontre. Depuis plusieurs matchs au stade Aimé Giral nous déplorons certains comportements, contraires aux valeurs de respect et de convivialité qu’incarnent le rugby et l’USAP.



Nous condamnons ces agissements qui donnent une mauvaise image de notre public et de notre club, et qui n’ont rien à faire dans notre stade. Nous sommes parfois déçus et frustrés par le résultat d’un match, mais en tout état de cause, les valeurs du rugby doivent toujours être préservées.



Ils nous appartient d’agir pour préserver tout ce qui fait la beauté de notre sport et la fierté de notre club. Le stade Aimé Giral est un lieu mythique et rempli d’histoire que nous devons avant tout respecter.



L’arbitre est un créateur de lien, un médiateur au service du jeu et de ses acteurs. Les valeurs qu’il incarne, la confiance et le respect en particulier, sont garantes de l’esprit du sport. Et, faute de responsables de l’autorité du jeu, les principes d’équité sportive ne seraient pas mis en œuvre.



La période que nous traversons, marquée par une crise sanitaire mondiale, nous rappelle à quel point le besoin de solidarité, d’échange et de cohésion sociale est grand. Le respect mutuel est fondamental, adversaires, arbitres, joueurs, staff, supporters… Le club attire à nouveau l’attention de tous ses supporters sur le respect des règles d’éthique sportive.