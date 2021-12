VIDEO. USAP. 100% cagade : Acebes et Deghmache offrent le bonus offensif au MHR

Ce samedi 04 décembre, le MHR recevait l’USAP au GGL Stadium. Une rencontre qui ne s’est pas passée comme prévu pour les hommes de Patrick Arlettaz.

Soutenu par un contingent de supporters catalans venu sur place, les coéquipiers de Melvyn Jaminet n’ont pas été reluisants face au MHR. Vaincus sur le score de 30 à 6, la botte de l’arrière international n’aura pas suffisamment pesé dans la balance. Le joueur semble en méforme sur les deux derniers matchs de l’USAP. Il est impérial au pied depuis le début de saison et il a encore montré tout son talent en passant une pénalité longue distance juste avant la pause. Cette dernière permet à lui et ses coéquipiers de ne pas être décollé à la pause. À côté de cela, le joueur peine à briller dans le jeu avec son club depuis le début de saison 2021-2022. Un visage tout autre que celui montré la saison dernière en Pro D2. Rajoutez à ça une suite d’action malheureuse, et vous obtenez la rencontre opposant Perpignan à Montpellier. Top 14 : Arlettaz à la rescousse de Jaminet (USAP) : ''Il faut lui foutre la paix !''

Dans ce match, les Cistes ont notamment profité de la bonne forme du jeune Matteo Garbisi. Ce dernier est le réalisateur de 13 des 30 points montpelliérains, mais est surtout l’auteur d’un magnifique sauvetage en seconde période en retournant Rodor dans son en-but. Une seconde mi-temps où les hommes de Philippe Saint-André ont décollé au score. Le carton jaune d’Alan Brazo fait mal aux Catalans qui encaissent deux essais coup sur coup de la part de Vincent Rattez et Pierre Lucas. Pourtant, le plus inattendu, c'est sans aucun doute ce cafouillage XXL entre Sadek Deghmache et Mathieu Acebes à la toute fin de la rencontre. Alors que l’USAP joue une mêlée à quelques mètres de son en-but, le centre et capitaine catalan rate sa passe pour son demi de mêlée avant que ce dernier ne rate à son tour son coup de pied pour mettre fin à la rencontre. Résultat des courses : le jeune Aubin Eymeri, pour son premier match avec les pros, aplatit en terre promise et offre le bonus à son équipe. LOU : la belle cagade de Jean-Marcellin Buttin pour l'essai de Bastien Guillemin ! [VIDEO]

L'incroyable sauvetage de Garbisi pour le MHR face à Matteo Rodor.

Ne se défilant pas devant les questions des journalistes, le coach catalan Patrick Arlettaz a même fait preuve d’humour en conférence de presse. C’est au sujet de l’empoignade entre Bastien Chalureau et Davit Kubriashvili, qui leur a valu à chacun un carton jaune, que le manager de l’USAP a répondu selon nos confrères de Midi Libre : “L'explication de texte ? C'est un problème de location de bagnoles. Ils ne savaient pas qui s'occupait de la carte grise, l’assurance. Et c’est emmerdant quand vous commandez une bagnole. Puis, le Géorgien, il n'aime pas ça.”